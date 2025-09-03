自由電子報
健康 > 杏林動態

延攬國際青年學者返國任教 高醫大校長赴歐展現台灣潛力

2025/09/03 14:01

教育部率領國內頂尖大學赴德、英，盼為台灣學術發展延攬國際青年人才。（高醫大提供）

教育部率領國內頂尖大學赴德、英，盼為台灣學術發展延攬國際青年人才。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為吸引國際優秀學人返國投入高等教育及研究領域，高雄醫學大學校長余明隆參與教育部歐洲攬才活動，於暑假期間前往德國、英國大學，向當地華人青年學者宣介台灣最新攬才政策，盼攜手深耕台灣學術發展。

本次活動由台灣頂尖大學代表共同組成訪問團，教育部主任秘書林伯樵率團前往，德國多特蒙德工業大學及英國大學協會舉行海外攬才說明會。余明隆表示，高醫大很榮幸藉此與來自各領域的優秀青年學者面對面交流，高醫大重視人才培育與研究創新，歡迎具國際視野與潛力的學人加入，共同投入教學與研究行列。

余明隆指出，高醫大無論在醫學、口腔醫學、藥學、護理、健康科學、生命科學、人文社會等領域，均開設多元教研職缺，提供具競爭力的薪資與穩定的研究資源，期望來自全球的青年學者與博士後研究員加入高醫大教研行列。

高醫大校長余明隆（左1）赴歐洲與海外華人青年學者深入交流。（高醫大提供）

高醫大校長余明隆（左1）赴歐洲與海外華人青年學者深入交流。（高醫大提供）

