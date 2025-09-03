限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
延攬國際青年學者返國任教 高醫大校長赴歐展現台灣潛力
〔記者許麗娟／高雄報導〕為吸引國際優秀學人返國投入高等教育及研究領域，高雄醫學大學校長余明隆參與教育部歐洲攬才活動，於暑假期間前往德國、英國大學，向當地華人青年學者宣介台灣最新攬才政策，盼攜手深耕台灣學術發展。
本次活動由台灣頂尖大學代表共同組成訪問團，教育部主任秘書林伯樵率團前往，德國多特蒙德工業大學及英國大學協會舉行海外攬才說明會。余明隆表示，高醫大很榮幸藉此與來自各領域的優秀青年學者面對面交流，高醫大重視人才培育與研究創新，歡迎具國際視野與潛力的學人加入，共同投入教學與研究行列。
請繼續往下閱讀...
余明隆指出，高醫大無論在醫學、口腔醫學、藥學、護理、健康科學、生命科學、人文社會等領域，均開設多元教研職缺，提供具競爭力的薪資與穩定的研究資源，期望來自全球的青年學者與博士後研究員加入高醫大教研行列。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應