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健康網》譚艾珍反普發怕詐團蠢動 醫：建立反詐心理支持熱線
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人譚艾珍去年遭假檢警詐騙98萬元，之後全心全力投入高齡防詐列車的宣導行列，她13日在臉書針對普發一萬元發文：「阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》」。預言此舉可能讓詐團又心起歹念，設計出更多詐騙手法，首當其衝就是這群高齡長輩。精神科醫師也呼籲政府應設立「反詐心理支持熱線」扶這群受害者。
根據警政署統計，目前網路購物詐騙受理件數最高，達92件，財損為473萬元，假投資詐騙有69件，金額最高7938.8萬元是所有詐騙案中財損最多。2025年6月份已受理16388件，財損更達89億元。
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這位精神科醫師日前因一時不察，接獲簡訊通知直接前往超商領取包裹，沒想到裡面的東西粗製濫造，拆開那剎那直覺：「啊！我被騙了！」他是一名精神科名醫，終於體會到被詐騙時的負面感受。相對於最近不少人被詐、經濟崩盤而走上絕路，他直言自己已經很幸運了，損失小錢。
醫界也提出多項呼籲，希望政府能扼止詐騙歪風，並對被害者身心靈受到傷害後，設立「反詐心理支持熱線」，讓自責、沮喪的這群人能得到專業的引導，走出人生幽谷。這個熱線應結合社工與心理師介入，避免他們陷入慢性心理困擾，衍生另一層面的問題。
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