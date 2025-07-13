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健康網》「晚餐吃什麼」引爆夫妻失和 「飲食諮商」成新趨勢

2025/07/13 17:52

心理專家表示，飲食是感情中最常見、卻最容易被忽略的摩擦點。國外有越來越多情侶走進諮商室，學習「怎麼一起吃飯」；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理專家表示，飲食是感情中最常見、卻最容易被忽略的摩擦點。國外有越來越多情侶走進諮商室，學習「怎麼一起吃飯」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是常因為問另一半「今晚吃什麼？」卻大吵一架，心理專家表示，這種狀況很常見，飲食是感情中最常見、卻最容易被忽略的摩擦點。國外有越來越多情侶走進諮商室，原因並非哭天搶地的出軌事件，而是學會「怎麼一起吃飯」。

暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文分享，「晚餐吃什麼？」或許是世界上3大難題之一，你喜歡吃早午餐，他只想中式熱炒；你無糖熱美式，他手搖加爆珍珠，可能連逛超市，都會為了牛奶還是燕麥奶吵一架。

朴世光說，飲食是感情中最常見、卻最容易被忽略的摩擦點。所以最近在國外，越來越多情侶走進諮商室，不是為了外遇出軌大事，也稱不上感情危機，而是「學會怎麼一起吃飯」。這個種新型態的主題諮商稱為「伴侶飲食諮商」（Couples Nutrition Therapy），就像伴侶諮商一樣，或者說是一種主題延伸，幫助伴侶從1日3餐的選擇中，學會如何溝通、互相尊重。

飲食偏好背後藏著很多情緒。朴世光表示，飲食包含童年記憶、文化背景、對健康、互動的期待，例如，「你吃我做的菜都不說好吃，是不是代表你不在乎我？」、「你總說我要少吃宵夜的，但你有真正理解我為什麼需要吃嗎？」，又或是「你不能陪我一起吃甜點，我覺得好像有隔閡的感覺。」

朴世光認為，或許不是每對情侶都能一起開心地吃飯，卻可以從同理心出發，去練習理解飲食偏好這件事情。像是吃不吃辣，選擇蔬食還是選無肉不歡，這些飲食對立比想像中更常見，而比這些差異，問題比較大的是，沒有理解就互相批評， 被批評的一方人會覺得委屈。

朴世光指出，飲食的確會影響著親密關係，正面的例子或許也就是大家說的「幸福肥」。一起享受相同的美食當然很棒，但美國知名營養師 Marjorie Nolan Cohn 就表示，比起吃一樣的菜色，更重要的是伴侶之間有沒有一起坐下來，好好吃一頓飯。

朴世光建議，下次伴侶們為了吃什麼沒有共識時，先別急著生氣，想想「我們是不是其實想從食物裡感受到某種被理解？」或許未必要吃得一模一樣，但一定可以找到「一起吃」的方法。

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