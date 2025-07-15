健康網》大雨後常見感染 醫警小心灰指甲、香港腳復發

醫師指出，夏天氣候潮溼，大雨或颱風多，小心灰指甲、香港腳復發；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天氣候潮溼，近期午後雷陣雨大作，擾人的皮膚病又蠢蠢欲動。雅皮膚科診所院長陳雅惠指出，近期受到大雨影響，原本有灰指甲、香港腳的病患求診人數變多，同時，因整個環境濕度增加容易發黴，造成室內黴菌與塵蟎增加，最好留意居家應保持通風。

颱風過後，受皮膚病困擾求診患者增加。陳雅惠表示，因為雨下得多，原本有灰指甲香港腳的人，因為潮濕或是穿著濕鞋子，香港腳變嚴重，從輕微脫皮變嚴重脫皮或出現水泡，甚至會蔓延到胯下臀部。或是，原本有些小傷口的病人，碰到雨水積水造成傷口感染，不可不慎。

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雅皮膚科診所醫師曾在臉書專頁「雅皮膚科診所」說，罹患灰指甲是腳趾甲或手指甲受到黴菌感染，造成指甲變色、變形、變厚、脫屑粗等現象，而且黴菌寄生在指甲內可能會成為散播黴菌的溫床，常常反覆感染患者自己身上其他部位，造成手癬足癬股癬等疾病。灰指甲一定要治療，最有效的治療方式是口服抗黴菌藥12週，但是若患者肝功能不好或是有服用某些心律不整或高血脂藥物，則建議使用外用藥，視感染面積要治療半年到2年。

同時，衛福部食藥署亦建議香港腳和灰指甲病人的用藥方式。食藥署網站說明，由於濕度高再加上夏季高溫，有利於黴菌滋長，特別是長時間穿鞋的上班族和學生，一旦罹患十分擾人。民眾可能到社區藥局購買外用藥膏治療香港腳或灰指甲，但常常不好意思向藥師詢問用藥資訊，又未依藥品仿單（說明書）正確使用，可能影響治療效果。使用該等藥品，應注意下列事項：

1.用藥前後妥善清潔：使用香港腳藥膏前，應先以溫水及棉片小心清洗患部，並妥善乾燥；使用灰指甲油劑前，則可先使用銼刀將指甲表面盡可能銼平，再用酒精棉片擦拭清潔，去除感染黴菌的角質層，可促進藥物滲透。另外，用藥後，應清洗手部，以免交叉感染。

2.依藥品仿單正確塗抹：香港腳藥膏應塗抹薄薄一層在感染處及其周圍部位，且應停留15分鐘，讓皮膚吸收；但有些長效藥膏，則必須同時使用於雙腳，且使用後24小時內切勿碰水。灰指甲油劑則可利用內附藥板，以擦上適當劑量。提醒民眾，用藥前應詳細參閱藥品仿單（說明書），正確使用藥品，才能獲得最佳治療效果。

3.治療期間切勿自行停藥：一般而言，使用外用藥品治療香港腳需要至少1週，灰指甲則需要至少要6個月，治療期間不可不規則用藥或提早停藥。但如果依照使用方法用藥1週後仍未見任何改善，則應諮詢醫師作進一步處置。

4.保持腳部乾燥及個人衛生：腳部應盡量保持乾燥，例如，洗澡後必須把腳完全擦乾，特別是腳趾縫間；穿鞋時間較長的上班族、學生，可以多帶一雙襪子到公司、學校替換；雨天淋濕的鞋襪則必須完全吹乾後再使用。另外，應該避免和他人共穿同一雙鞋襪，像是浴室拖鞋，以避免交叉感染。

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