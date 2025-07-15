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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》祛痘看體質 中藥面膜敷出好美肌

2025/07/15 11:10

中醫表示，一般情況來說，中醫治療4-6週，都可以看到明顯的改善，如果搭配更完整的清潔、保養，痘疤、色暗痘印更可以直接淡化消失；情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，一般情況來說，中醫治療4-6週，都可以看到明顯的改善，如果搭配更完整的清潔、保養，痘疤、色暗痘印更可以直接淡化消失；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臉上痘痘好多，又怕A酸傷身，不想透過醫美手段的青少年，家長會趁著暑假帶他們到中醫好好地調理體質，改善生活習慣，麗馨中醫診所醫師廖芳儀表示，一般情況來說，中醫治療4-6週，都可以看到明顯的改善，如果搭配更完整的清潔、保養，痘疤、色暗痘印更可以直接淡化消失，如果想更進階改善膚況，也可以搭配美顏針或微針。

廖芳儀在臉書專頁「廖芳儀中西醫師-食養。醫方。五感療癒」發文說明，中醫治療痤瘡（俗稱青春痘、痘痘）強調從根本調理體質，身體內部失衡，痤瘡、粉刺。中醫對痤瘡的認識：「肺風粉刺」、「酒刺」、「面皰」是體內積聚的熱或濕熱無法排出，或氣血運行不暢，導致毛囊阻塞、發炎，最終形成痤瘡。因此中醫治療痤瘡以清熱解毒、活血化瘀、健脾利濕、疏肝理氣，以恢復身體的平衡。

內服中藥祛痘看體質

肺經鬱熱型：臉部有紅腫疼痛的丘疹或小膿皰，可能伴有癢感，選擇溫清飲、麻杏甘石湯。

●脾胃濕熱型：臉部和胸背皮膚油膩，痤瘡紅腫疼痛，或有膿皰，可能伴有口臭、便秘，選擇茵陳蒿湯、三黃瀉心湯。

●熱毒壅盛型：丘疹和膿皰周圍潮紅，疼痛明顯，膿皰潰破後易留凹陷痘疤，內服以五味消毒飲。

●痰濕瘀滯型：痤瘡周圍呈暗紅色，有結節、硬塊、膿腫和疤痕，選擇二陳湯、普濟消毒飲、桃紅四物湯。

●血熱內蘊型：皮膚呈暗紅色，有丘疹、膿皰、膿腫或疤痕，女性可能伴有月經不調，服用血府逐瘀湯。

●衝任不調型：女性在月經來臨前特別容易長痘痘，服用加味逍遙散等疏肝調經。

●陰虛火旺型：常熬夜、作息不規律，痤瘡發紅、口乾舌燥、大便偏硬，服用滋陰清熱的知柏地黃丸等。

廖芳儀說，也可透過針灸刺激特定穴位，疏通經絡、調和氣血，促進新陳代謝和排毒，並有助於調節內分泌系統和荷爾蒙，穩定皮脂分泌，如曲池穴、合谷穴、圍刺針法、美顏針。

廖芳儀指出，外敷中藥是使用中藥製成的面膜或藥膏敷於患處，具有清熱、解毒、消炎、控油功效，像是玉容散、七白散、珍珠粉。

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