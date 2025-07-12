健康網》逾5成國人打呼 3％合併睡眠呼吸中止症

經常被床伴「如雷貫耳」或「忽大忽小」的打呼聲打斷，不少伴侶分房睡，甚至因「睡」而感情出現裂痕；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經常被床伴「如雷貫耳」或「忽大忽小」的打呼聲打斷，不少伴侶分房睡，甚至因「睡」而感情出現裂痕。台中榮總耳鼻喉頭頸部醫師及睡眠呼吸障礙照護中心副主任王勁傑指出，超過5成國人有打呼問題，近年發現3%至4%可能合併睡眠呼吸中止症。

王勁傑說，睡眠呼吸中止症與呼吸道阻塞有密切關係，尤其阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA） ，當阻塞位於舌根或會厭等深處結構時，傳統手術難以深入處理。透過達文西手術系統，可突破手腕轉動的角度限制，精準處理咽喉部病灶。

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曾經有一個國際醫療個案，長期受打呼困擾，其枕邊人常半夜伸手，確認他是否還有呼吸，更擔心他「睡一睡就沒氣了」但此舉讓個案又醒了，兩人飽受打呼聲困擾，個案因此接受陽壓呼吸器治療，但因無法適應機器聲響，反而睡得更差。

個案在接受「睡眠內視鏡檢查」後，發現其舌底組織肥厚、向後塌陷及睡眠呼吸道肌肉鬆弛，造成嚴重呼吸道阻塞。經綜合評估，王勁傑認為，適合採用達文西手術系統。

術後，個案積極配合口咽肌力訓練，並減重8公斤。睡眠檢查顯示打呼指數改善達96.4%，睡眠呼吸中止與淺呼吸指數也改善62%。他笑說：「我有運動習慣，也不算胖，沒想到嘴巴裡的肌肉也要鍛鍊！」他更開心分享：「太太不再為我的打呼問題擔心了。」

王勁傑呼籲，打呼的人往往合併睡眠呼吸中止症，睡眠呼吸中止症患者要小心，恐增加高血壓、心臟病、夜間頻尿、聽力改變，甚至癌症等健康風險。

「中國醫大學附設醫院衛教資訊」睡眠呼吸中止症的初期症狀

●性別：男性約為女性的2至8倍。

●肥胖：體重超過理想體重 120% 的人風險較大。

●頸圍：雄性大於43厘米，雌性大於38厘米。

●扁桃體肥大。

●鼻中隔偏曲

●下顎後縮或較小

●特定的遺傳疾病，例如特雷徹·柯林斯症候群、唐氏症、阿佩爾茨症候群和軟骨失語症。

●內分泌疾病，如甲狀腺功能低下症和肢端肥大症。

●使用酒精、鎮靜劑和安眠藥。

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