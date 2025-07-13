自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》用山泉水洗臉眼出血 蟲蟲作祟

2025/07/13 12:58

颱風過後環境潮濕、山區水源混濁，應避免直接接觸口鼻與眼睛，要小心可能有鼻蛭上身。（記者李容萍攝）

颱風過後環境潮濕、山區水源混濁，應避免直接接觸口鼻與眼睛，要小心可能有鼻蛭上身。（記者李容萍攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕風災過後，踏青出遊人又慢慢多起來，山區部落傳出有戲水人的眼球竟寄生一隻活體鼻蛭，右眼皮內有米大小的黑色物體，吸附在患者的眼球上。花蓮慈院家庭醫學部醫師陳志強提醒，民眾在野外活動後若有眼、鼻搔癢或異物感，主動告知醫師，以免延誤診治黃金時間。

花蓮慈濟醫院每個月固定在秀林鄉部落巡迴醫療中，一位61歲的部落長者在求診時反映自己的右眼有異物感及搔癢感，好像有東西卡在眼睛，而且已經一個禮拜了，經陳志強初步檢查後發現，在長者的右側眼皮內有一個米粒大小的黑色物體，是「水蛭」（鼻蛭）吸附在患者的眼球上。

花蓮慈濟醫院家庭醫學部醫師陳志強（左）巡迴醫療時，發現落部老人被鼻蛭入侵，資料畫面（非新聞當事人）。（花蓮慈濟醫院提供）

花蓮慈濟醫院家庭醫學部醫師陳志強（左）巡迴醫療時，發現落部老人被鼻蛭入侵，資料畫面（非新聞當事人）。（花蓮慈濟醫院提供）

過去花蓮也有一位男子在山上砍草，突然感覺右眼刺痛，誤為是被小石頭等割草碎片打中眼，起初不以為意，然而返家幾天後，被太太發現眼睛流血了。由門諾醫院眼科醫師張立羣揪出鼻蛭，而這名患者後來回想，在野溪洗手、洗臉，鼻蛭才會沾附上身，趁機爬進眼睛。

鼻蛭一般俗稱的水蛭，正確的名稱是螞蟥，分類屬於環節動物門環帶綱蛭亞綱，包括水蛭和陸蛭。已知的螞蟥約有七百種，大多都生活在淡水環境，只有部分種類行暫時性寄生或吸食哺乳類血液為食。吸血類螞蟥非常能耐飢餓，一次的吸血量非常大，為其體重的2至10倍。

近期颱風過後環境潮濕、山區水源混濁，家中若仍使用未經淨化處理的山泉水，應避免直接接觸口鼻與眼睛，建議可加裝過濾設備，或使用煮沸水洗臉清潔，降低感染風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中