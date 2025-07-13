健康網》用山泉水洗臉眼出血 蟲蟲作祟

颱風過後環境潮濕、山區水源混濁，應避免直接接觸口鼻與眼睛，要小心可能有鼻蛭上身。（記者李容萍攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕風災過後，踏青出遊人又慢慢多起來，山區部落傳出有戲水人的眼球竟寄生一隻活體鼻蛭，右眼皮內有米大小的黑色物體，吸附在患者的眼球上。花蓮慈院家庭醫學部醫師陳志強提醒，民眾在野外活動後若有眼、鼻搔癢或異物感，主動告知醫師，以免延誤診治黃金時間。

花蓮慈濟醫院每個月固定在秀林鄉部落巡迴醫療中，一位61歲的部落長者在求診時反映自己的右眼有異物感及搔癢感，好像有東西卡在眼睛，而且已經一個禮拜了，經陳志強初步檢查後發現，在長者的右側眼皮內有一個米粒大小的黑色物體，是「水蛭」（鼻蛭）吸附在患者的眼球上。

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花蓮慈濟醫院家庭醫學部醫師陳志強（左）巡迴醫療時，發現落部老人被鼻蛭入侵，資料畫面（非新聞當事人）。（花蓮慈濟醫院提供）

過去花蓮也有一位男子在山上砍草，突然感覺右眼刺痛，誤為是被小石頭等割草碎片打中眼，起初不以為意，然而返家幾天後，被太太發現眼睛流血了。由門諾醫院眼科醫師張立羣揪出鼻蛭，而這名患者後來回想，在野溪洗手、洗臉，鼻蛭才會沾附上身，趁機爬進眼睛。

鼻蛭一般俗稱的水蛭，正確的名稱是螞蟥，分類屬於環節動物門環帶綱蛭亞綱，包括水蛭和陸蛭。已知的螞蟥約有七百種，大多都生活在淡水環境，只有部分種類行暫時性寄生或吸食哺乳類血液為食。吸血類螞蟥非常能耐飢餓，一次的吸血量非常大，為其體重的2至10倍。

近期颱風過後環境潮濕、山區水源混濁，家中若仍使用未經淨化處理的山泉水，應避免直接接觸口鼻與眼睛，建議可加裝過濾設備，或使用煮沸水洗臉清潔，降低感染風險。

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