北投女壘隊17人疑食物中毒 毒物專家：症狀不尋常、病因待查明

台北市衛生局採集廚師手套、環境、嫌疑食品等檢體進一步檢驗。（北市衛生局提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市北投國中女子壘球隊集訓期間傳出疑似食物中毒事件，17名學生中陸續有人出現嘴唇發麻、皮膚發癢、胸悶、腹痛、嘔吐等症狀，目前症狀未擴大、也無新增個案。毒物專家認為，這次事件不太像一般常見的中毒情形，真正原因還有待釐清。

根據台北市衛生局提供資料，學生共食內容包含午餐與晚餐的「茄子、滷肉與飯」，以及下午餐的「菠蘿麵包或西多士、凍奶茶」，衛生局初步懷疑與茄子有關，已採廚師手套、環境、嫌疑食品等檢體進一步檢驗。

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衛福部最新統計，去（2024）年全台共通報1750件食品中毒事件，累計9045人受影響。從通報的攝食場所來看，學校仍是高風險場域之一，全年共發生74起校園食物中毒案件，影響學生達1186人。

另在原因食材部分，蔬果類雖被視為健康食材，實際上也不是絕對安全，去年就有9起與蔬果有關的中毒事件通報，包含生菜、青菜、蔥花等，造成168人不適。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，茄子屬茄科植物，確實含有微量的天然毒素「龍葵鹼」（Solanine），但濃度極低，且多數會在烹煮過程中分解，查閱醫學文獻，茄子導致中毒的案例幾乎沒有，機率極低。

至於是否為過敏反應？顏宗海也持保留態度。他認為，不太可能多位學生同時對同一成分發作，這種情況在臨床上非常罕見。另有說法懷疑為細菌性中毒，他指出，學生並無出現腹瀉、發燒等典型腸胃道症狀，因此也不像常見的細菌或病毒所致。

顏宗海說，食物中毒成因多，可能來自細菌、病毒、天然毒素、化學物質污染等。也有不少案件最終無法查明病因，往往需結合醫院臨床檢驗與衛生單位的食材採樣，交叉比對才較能拼湊真相。他認為，目前學生皆已返家休息，後續應密切追蹤兩項重點，一是學生檢體與症狀變化，二是剩餘食材的檢驗結果是否異常。

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