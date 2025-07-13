健康網》懶得開火怎麼辦？ 醫推羅宋湯一鍋煮：孩子愛、營養足

羅宋湯以牛腱肉為主，加入紅蘿蔔、馬鈴薯、番茄、等食材等食材後放入壓力鍋，不僅簡單快速，還能兼顧蛋白質、蔬菜與澱粉。（圖擷取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在忙碌的育兒生活中，如何兼顧營養與方便，成為不少家長每日面臨的挑戰。對此，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩分享，一道「一鍋到底」的懶人料理：羅宋湯。以牛腱肉為主，加入紅蘿蔔、馬鈴薯、番茄、等食材後放入壓力鍋，不僅簡單快速，還能兼顧蛋白質、蔬菜與澱粉，自家小孩也很愛喝。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文分享配料，以牛腱肉為基底（可用醬油膏＋蒜頭醃一下），搭配紅蘿蔔、馬鈴薯、番茄、高麗菜與菇類，再加上義大利香料與月桂葉提味，只需放入壓力鍋或電鍋中煮熟，一鍵完成。用壓力鍋煮出來的湯頭酸甜清爽、肉質軟爛，當成湯，或是加在孩子喜歡的造型義大利麵或白飯上，一餐就簡單解決！

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陳如瑩分享，料理小撇步提供給忙碌家庭參考：

●運用番茄罐與辛香料增加風味，無需額外加鹽即可入味。

●湯品可冷藏分裝，作為平日便當或快煮料理的預備湯底。

●將湯汁淋在義大利麵或白飯上，一鍋就能變化出不同吃法。

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