自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》懶得開火怎麼辦？ 醫推羅宋湯一鍋煮：孩子愛、營養足

2025/07/13 17:34

羅宋湯以牛腱肉為主，加入紅蘿蔔、馬鈴薯、番茄、等食材等食材後放入壓力鍋，不僅簡單快速，還能兼顧蛋白質、蔬菜與澱粉。（圖擷取自freepik）

羅宋湯以牛腱肉為主，加入紅蘿蔔、馬鈴薯、番茄、等食材等食材後放入壓力鍋，不僅簡單快速，還能兼顧蛋白質、蔬菜與澱粉。（圖擷取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在忙碌的育兒生活中，如何兼顧營養與方便，成為不少家長每日面臨的挑戰。對此，愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩分享，一道「一鍋到底」的懶人料理：羅宋湯。以牛腱肉為主，加入紅蘿蔔、馬鈴薯、番茄、等食材後放入壓力鍋，不僅簡單快速，還能兼顧蛋白質、蔬菜與澱粉，自家小孩也很愛喝。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文分享配料，以牛腱肉為基底（可用醬油膏＋蒜頭醃一下），搭配紅蘿蔔、馬鈴薯、番茄、高麗菜與菇類，再加上義大利香料與月桂葉提味，只需放入壓力鍋或電鍋中煮熟，一鍵完成。用壓力鍋煮出來的湯頭酸甜清爽、肉質軟爛，當成湯，或是加在孩子喜歡的造型義大利麵或白飯上，一餐就簡單解決！

陳如瑩分享，料理小撇步提供給忙碌家庭參考：

●運用番茄罐與辛香料增加風味，無需額外加鹽即可入味。

●湯品可冷藏分裝，作為平日便當或快煮料理的預備湯底。

●將湯汁淋在義大利麵或白飯上，一鍋就能變化出不同吃法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中