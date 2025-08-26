自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》郭智輝證實肝出問題 防「沉默殺手」別錯過篩檢補助

2025/08/26 13:33

經濟部長郭智輝證實，肝臟出現異常。（資料照）

經濟部長郭智輝證實，肝臟出現異常。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經濟部長郭智輝今日証實，肝臟部位確實出現異常。根據衛福部國民健康署資料顯示，每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡約13000人，肝癌更是高居癌症死因第2位。由於大部分肝病並沒有明顯症狀，為提早發現肝病變，只要年滿45-54歲民眾、40-60歲原住民，可享終身1次肝炎篩檢補助，民眾可以多多利用。

經濟部長郭智輝昨天去台大檢查出來時碰到某立委，肝臟部位出現異常的消息因而傳開，他之前在21日晚間向賴清德總統報告病情，表明需辭職接受治療，並且於上週五（22日）發出公開信，宣布因健康因素請辭部長。

一般民眾可以藉用篩檢服務，阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。根據衛福部國健署資料顯示，B型與C型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，感染後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。尤其，大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾容易因警覺性不夠而延誤就醫，導致治療效果不佳，慢性肝病以及肝硬化對國人健康衝擊，不容輕忽。

年滿45-54歲民眾、40-60歲原住民 享終身1次肝炎篩檢補助

國民健康署提供民國55年（含）以後出生且滿45歲之民眾，搭配成人預防保健服務終身接受1次B、C型肝炎篩檢服務，並放寬年滿40至60歲具原住民身分的民眾，可搭配成人預防保健服務，接受終身1次的B、C型肝炎篩檢服務。

如不符合成人預防保健受檢資格，又尚未做過B、C型肝炎篩檢者，則可利用國民健康署提供之成人預防保健服務（40-60歲每3年1次、65歲以上每年1次），進行肝功能之「GPT、GOT等項目」的檢查，檢查結果為肝功能異常者，則可依醫師建議，接受健保給付必要的病毒性肝炎檢驗、追蹤及治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，逐步邁向消除C型肝炎之國家目標。

C肝藥費健保出 6千家院所提供便利篩檢

我國自106年開始提供C型肝炎口服新藥治療，並納入健保給付，且自108年元月起，病人只要確認感染慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可成為給藥對象。因此，民眾如經C肝篩檢為陽性，應儘快前往醫療院所就醫並依醫師評估建議接受治療，不僅能保障自身健康，也是預防肝炎傳播的有效方法。

國民健康署提醒符合資格的民眾善用此項篩檢服務，可至全國6千家提供成人預防保健之醫療院所接受篩檢。

醫療院所名單可至國民健康署網站查詢【連結路徑：首頁＞健康主題＞預防保健之公費健檢＞成人預防保健＞提供服務院所查詢，請於該頁面項目「8.預防保健」點選「成人預防保健」】，並請事先向醫療院所洽詢服務時間及掛號費等事宜。

