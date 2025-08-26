高中女睡眠不足、課業壓力大 起床「突發性耳聾」左耳聽不見

聯新國際醫院耳鼻喉科主任陳思齊提醒，一旦單側耳朵發現聽力模糊情況，應盡快就醫。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市1名高中女生因長期睡眠不足、課業壓力大，起床時驚覺左耳聽不見，就醫檢查發現左耳平均聽力損失達70分貝，確診「突發性耳聾」，還好及時住院治療，接受類固醇藥物與自費高壓氧輔助治療後，3週聽力就恢復正常，耳鼻喉科醫師提醒，若民眾出現單側耳朵聽不清，應立即到耳鼻喉科檢查，勿掉以輕心。

聯新國際醫院耳鼻喉科主任陳思齊指出，突發性耳聾又稱耳中風，是1種急性聽力受損的疾病，患者常在毫無預警下，出現單側聽力降低，同時伴隨耳鳴、耳悶、甚至眩暈等症狀，好發於季節轉換、過度疲勞、病毒感染或睡眠不足時，不分年齡族群都可能發生，目前約7成患者的病因不明。

陳思齊說，突發性耳聾最關鍵在於發作後7天內的黃金治療期，一旦延誤，即使治療也可能導致永久性聽力損傷，標準治療以類固醇藥物為主，包括口服、靜脈注射及耳內注射3種方式。類固醇是否有副作用的疑慮？陳思齊說明，臨床證實類固醇是目前最有效的治療方案，短期治療並不會造成明顯影響，

陳思齊也提醒，突發性耳聾的治療效果因人而異，年紀小於40歲、沒有合併糖尿病、沒有伴隨眩暈發作、且於1週內接受治療的病患，未來治療的效果最佳，約3分之1患者可完全恢復聽力、恢復部分聽力，另3分之1患者則無法改善，若治療延誤超過2週，療效恐將減半，超過1個月，則因聽神經損傷定型，聽力將難以挽回。

