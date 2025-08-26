自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

7旬男洗腎4年 心臟人工瓣膜鈣化植入「瓣中瓣」恢復血流

2025/08/26 12:47

亞大醫院心臟內外科團隊進行經導管主動脈瓣膜植入手術。（院方提供）

亞大醫院心臟內外科團隊進行經導管主動脈瓣膜植入手術。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中霧峰一名72歲王男，因嚴重主動脈瓣膜狹窄，接受傳統開心手術植入人工瓣膜，4年來每週均須洗腎導致血管嚴重鈣化，胸悶、喘促等症狀加劇；經亞大醫院評估，考量王男體況不宜再進行開胸手術，改採「經導管主動脈瓣膜植入術」（TAVI/TAVR），在原狹窄心臟部位植入「瓣中瓣」，術後血液順暢流動。

亞洲大學附屬醫院今表示，王男植入人工瓣膜多年，由於長年洗腎，導致4年前植入人工瓣膜出現快速鈣化、再度狹窄症狀，每天都感到胸悶、喘促，連走路到住家巷口都感到吃力疲倦，由於王男有糖尿病、心律不整等病史，醫療團隊評估不宜安排二度開胸手術。

經導管主動脈瓣膜植入術（TAVI）符合條件可由健保給付，患者自付費用約10萬元左右，而醫療團隊整合心臟內外科、麻醉科團隊討論，將新的人工瓣膜直接置入舊瓣膜中，也就是「瓣中瓣」（valve in valve），手術難度遠比單純植入瓣膜更為困難，但手術1個多小時後，由全程高階影像導航設備進行瓣膜定位，新瓣膜順利釋放擴張，成功撐開舊瓣膜葉片，心臟隨後恢復正常血流。

亞大醫院心臟外科主任劉殷佐說，患者術後狀況穩定，3天後即順利出院，傳統「開心手術」從胸部切口後，需將病變瓣膜切除，再縫上人工瓣膜，恢復期較長，至於TAVI是新型手術，僅透過導管從股動脈、胸部或頸部，就能將人工瓣膜送入心臟取代病變瓣膜，讓血液重新順暢流動。

亞大醫院心臟內科主任王宇澄提醒，主動脈瓣膜狹窄是心臟老化疾病之一，而瓣膜就像心臟的「單向門」，一旦出現鈣化、開合不全，血液流出就會受阻，心臟需要更大力氣才能把血打出去，長期下來導致心臟肥厚、衰竭，超過70歲銀髮族出現胸悶、氣促及頭暈，可能都是瓣膜出問題。

經導管主動脈瓣膜植入術（TAVI）使用「瓣中瓣」（圖）。（亞大醫院提供）

經導管主動脈瓣膜植入術（TAVI）使用「瓣中瓣」（圖）。（亞大醫院提供）

