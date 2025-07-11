健康網》親嘴也可能傳染性病！ 醫提醒：4情況須留意

陳鈺昕指出，口腔不僅可能是病毒的潛伏地，更可能成為性病傳播的重要媒介，因為性病可透過唾液、分泌物、血液感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕沒有體液的接觸就不會得性病？但其實嘴對嘴的親密接觸，也可能潛藏性病風險。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，口腔不僅可能是病毒的潛伏地，更可能成為性病傳播的重要媒介，因為性病可透過唾液、分泌物、血液感染，如有嘴破、口腔異常分泌物、喉嚨乾痛、進行不安全性行為，須特別留意。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，根據荷蘭一項研究顯示，法式熱吻10秒內就可能交換高達8000萬個細菌。而許多人對口腔性病仍存有誤解，例如認為「口交比較安全」、「我多用漱口水就能殺死病毒了」或「沒有射精就不會感染」，但事實上，性病病毒可透過唾液、分泌物或體液傳染，僅靠漱口水無法有效阻止病毒入侵。性病主要透過體液，包含血液、分泌物、精液都可能感染。

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可以透過腔傳播的性病有哪些

陳鈺昕說明，感染者不論是與對方嘴對嘴接吻，或用嘴巴接觸生殖器都有可能感染的性病有：

●疱疹（HSV-1/HSV-2）

●HPV

●披衣菌

●淋病

●梅毒

●愛滋（口腔有傷口感染機會較大）

陳鈺昕指出，性病病毒可透過唾液、分泌物或體液傳染，僅靠漱口水無法有效阻止病毒入侵。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

怎麼知道 有沒有得口腔性病

陳鈺昕提到，大多數性病感染後不會立即出現症狀，短則幾天、長則可能數個月，甚至有可能毫無症狀，所以可能被感染還沒有自覺，一般可透過下列方式得知是否受感染：

喉部分泌物培養：採集與感染源接觸的口腔或咽喉部位樣本，進行培養後判斷感染情況。

性病篩檢：藉由抽血、驗尿來進行檢測，確認血液或尿液中是否有有受到病毒感染。

出現以下症狀要注意。

1.嘴破、潰瘍久久不癒。

2.喉嚨乾痛、吞嚥疼痛持續數天。

3.口腔出現異常分泌物或腫塊。

4.進行不安全性行為。

口腔性病的預防方法

●口腔有傷口時避免接吻。

●定期口腔檢查與性病篩檢。

●注意口腔衛生、避免共用個人物品（牙刷、杯子等） 。

●全程使用口交套與保險套。

●施打9價HPV疫苗、提高多重保護力。

陳鈺昕提醒，親吻，是表達愛的方式，愛自己的伴侶就從照顧口腔健康開始，讓真愛之吻只傳情、不傳病！

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