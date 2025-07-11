澎湖出生6天新生兒 腸病毒重症緊急後送

澎湖緊急醫療後送，再次動用嬰幼兒航空保溫箱。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1名出生甫6天的新生兒，就因腸病毒重症申請後送，澎湖駐地醫療直升機凌天航空，再次動用航空用嬰幼兒保溫箱，今（11）日緊急將新生兒，由三總澎湖分院後送至高雄長庚醫院，緊急搶救寶貴小生命。

澎湖縣駐地醫療直升機今日接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院一名0歲新生兒 因「腸病毒重症」需申請醫療後送，要將該名新生兒送往高雄長庚進行後續治療，並再次動用「航空用嬰幼兒保溫箱」，確保飛行過程嬰幼兒生命徵象穩定。

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據了解，該名新生兒在出生後由家屬接往托嬰中心，昨（10）日發現小嬰兒有發燒等症狀，家屬緊急送往三總澎湖分院就醫，經院方診斷為腸病毒重症，今日緊急申請直升機，立即送往台灣本島治療，接受更好的醫療照顧。

凌天航空在今日下午3時15分從澎湖機場起飛、下午3時58分高雄機場落地，由救護車接駁送往高雄長庚醫院，飛行途中生命徵象穩定，並使用航空用空針幫浦持續給藥。

澎湖的「航空用嬰幼兒保溫箱」是澎湖縣衛生局長陳淑娟，在2023年起極力向縣府爭取編列採購經費，2024年完成購置及適航認證，在完成適航認證後，已是今年第5次動用「航空用嬰幼兒保溫箱」進行後送。

今年已第五次使用嬰幼兒航空保溫箱，證實衛生局長陳淑娟事先正確決策。（凌天航空提供）

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