自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

澎湖出生6天新生兒 腸病毒重症緊急後送

2025/07/11 20:55

澎湖緊急醫療後送，再次動用嬰幼兒航空保溫箱。（凌天航空提供）

澎湖緊急醫療後送，再次動用嬰幼兒航空保溫箱。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1名出生甫6天的新生兒，就因腸病毒重症申請後送，澎湖駐地醫療直升機凌天航空，再次動用航空用嬰幼兒保溫箱，今（11）日緊急將新生兒，由三總澎湖分院後送至高雄長庚醫院，緊急搶救寶貴小生命。

澎湖縣駐地醫療直升機今日接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院一名0歲新生兒 因「腸病毒重症」需申請醫療後送，要將該名新生兒送往高雄長庚進行後續治療，並再次動用「航空用嬰幼兒保溫箱」，確保飛行過程嬰幼兒生命徵象穩定。

據了解，該名新生兒在出生後由家屬接往托嬰中心，昨（10）日發現小嬰兒有發燒等症狀，家屬緊急送往三總澎湖分院就醫，經院方診斷為腸病毒重症，今日緊急申請直升機，立即送往台灣本島治療，接受更好的醫療照顧。

凌天航空在今日下午3時15分從澎湖機場起飛、下午3時58分高雄機場落地，由救護車接駁送往高雄長庚醫院，飛行途中生命徵象穩定，並使用航空用空針幫浦持續給藥。

澎湖的「航空用嬰幼兒保溫箱」是澎湖縣衛生局長陳淑娟，在2023年起極力向縣府爭取編列採購經費，2024年完成購置及適航認證，在完成適航認證後，已是今年第5次動用「航空用嬰幼兒保溫箱」進行後送。

今年已第五次使用嬰幼兒航空保溫箱，證實衛生局長陳淑娟事先正確決策。（凌天航空提供）

今年已第五次使用嬰幼兒航空保溫箱，證實衛生局長陳淑娟事先正確決策。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中