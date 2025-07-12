健康網》前十字韌帶斷裂必開刀？ 最新研究：未必

最新研究發現，急性前十字韌帶（ACL）斷裂患者的研究發現，即使沒有接受手術，在特定復健方案下，也有高達9成的病人出現癒合跡象，不過目前仍屬早期、觀察性研究；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最新一項針對急性前十字韌帶（ACL）斷裂患者的研究發現，即使沒有接受手術，在特定復健方案下，也有高達9成的病人出現癒合跡象。不過恆新復健科診所醫師王思恒表示，研究雖結果樂觀，但目前仍屬早期、觀察性研究，尚未納入臨床常規治療指引。並非所有ACL斷裂病人都適合保守治療，選擇前仍需專業影像判斷、功能評估、明確運動需求討論。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文說明，這個方法是「交叉固定法（Cross Bracing Protocol）」，受傷後4週內，膝蓋彎曲90度，使用支架完全固定，第5週起逐步恢復活動角度，共12週，期間需搭配物理治療師設計的功能性訓練。目標是讓斷裂的韌帶自行癒合，不靠手術重建。

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王思恒說，研究成果是9成病人於第3個月核磁共振影像中，看到韌帶再度連續的癒合證據，影像上的癒合狀況越好，越可能出現以下結果：膝關節穩定性恢復良好、膝功能分數更高（以Lysholm與生活品質問卷評估）、回到原本運動強度的比例更高（92%vs62%），但還是有14%的病人發生再度受傷。

王思恒認為，不開刀就能修復十字韌帶，又是一個令人興奮的醫學進展，後續研究如能重現這個成果，將大幅改變治療運動傷害的流程。

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