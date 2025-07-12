自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》前十字韌帶斷裂必開刀？ 最新研究：未必

2025/07/12 14:50

最新研究發現，急性前十字韌帶（ACL）斷裂患者的研究發現，即使沒有接受手術，在特定復健方案下，也有高達9成的病人出現癒合跡象，不過目前仍屬早期、觀察性研究；情境照。（圖取自freepik）

最新研究發現，急性前十字韌帶（ACL）斷裂患者的研究發現，即使沒有接受手術，在特定復健方案下，也有高達9成的病人出現癒合跡象，不過目前仍屬早期、觀察性研究；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最新一項針對急性前十字韌帶（ACL）斷裂患者的研究發現，即使沒有接受手術，在特定復健方案下，也有高達9成的病人出現癒合跡象。不過恆新復健科診所醫師王思恒表示，研究雖結果樂觀，但目前仍屬早期、觀察性研究，尚未納入臨床常規治療指引。並非所有ACL斷裂病人都適合保守治療，選擇前仍需專業影像判斷、功能評估、明確運動需求討論。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文說明，這個方法是「交叉固定法（Cross Bracing Protocol）」，受傷後4週內，膝蓋彎曲90度，使用支架完全固定，第5週起逐步恢復活動角度，共12週，期間需搭配物理治療師設計的功能性訓練。目標是讓斷裂的韌帶自行癒合，不靠手術重建。

王思恒說，研究成果是9成病人於第3個月核磁共振影像中，看到韌帶再度連續的癒合證據，影像上的癒合狀況越好，越可能出現以下結果：膝關節穩定性恢復良好、膝功能分數更高（以Lysholm與生活品質問卷評估）、回到原本運動強度的比例更高（92%vs62%），但還是有14%的病人發生再度受傷。

王思恒認為，不開刀就能修復十字韌帶，又是一個令人興奮的醫學進展，後續研究如能重現這個成果，將大幅改變治療運動傷害的流程。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中