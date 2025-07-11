健康網》不是意志力差！ 營養學者揭：6荷爾蒙失調越吃越胖

洪泰雄指出，瘦體素傳遞訊號失靈時容易爆食；飢餓素濃度升高會導致食欲增加；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「代謝荷爾蒙」是指參與調節人體能量代謝、脂肪燃燒、血糖平衡、肌肉合成與食慾控制的各種荷爾蒙，也常被形容為燃燒卡路里的引擎，它們能決定我們如何利用或儲存食物中的熱量。營養學者洪泰雄指出，瘦體素傳遞訊號失靈時容易爆食；飢餓素濃度升高會導致食欲增加。另還有甲狀腺素、胰島素、腎上腺素、生長激素，當這些荷爾蒙出現失調，即使再努力控制，也可能陷入越吃越餓、越節食越胖的惡性循環。

洪泰雄在臉書粉專發文分享，6項重要的代謝荷爾蒙：

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●甲狀腺素（Thyroid Hormones）：負責加速基礎代謝率，是身體的總開關。分泌不足會導致疲倦、易胖、怕冷等代謝變慢症狀。

●瘦體素（Leptin）：由脂肪細胞分泌，向大腦傳達「吃飽了」的訊號。當瘦體素抗性出現（常見於肥胖者），飽食訊號失靈，容易導致過食。

●胰島素（Insulin）：調控血糖進入細胞。當身體產生胰島素阻抗，容易出現血糖過高、脂肪堆積與代謝症候群。

●腎上腺素與皮質醇（Adrenaline & Cortisol）：腎上腺素能短期促進脂肪燃燒；但長期皮質醇過高則可能導致脂肪堆積（特別在腹部）與肌肉流失。

●飢餓素（Ghrelin）：當胃部空時分泌，提醒身體進食。若睡眠不足或壓力大，飢餓素濃度易升高，導致食慾增加。

●睪固酮與生長激素（Testosterone & Growth Hormone）：有助肌肉合成與脂肪分解。充足睡眠與規律運動有助刺激這些荷爾蒙分泌。

洪泰雄指出，充足睡眠與規律運動有助刺激以上荷爾蒙分泌；情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄提醒，當這些代謝荷爾蒙平衡協調運作時，人體能有效燃燒熱量、維持血糖與體脂穩定；一旦失衡，則可能陷入「愈減愈胖」的惡性循環。提升代謝的實用建議包括：

1.飲食規律、補充優質蛋白質。

2.充足睡眠與壓力管理。

3.多攝取抗發炎食物（如Omega-3、蔬果、全穀）。

4.維持肌肉量，進行阻力訓練。

洪泰雄強調，代謝荷爾蒙就像人體的「熱量管理系統」。當這些賀爾蒙協調運作時，身體能有效燃燒熱量、維持血糖平衡、不容易囤積脂肪；一旦失衡，則容易造成代謝變慢、肥胖、糖尿病與慢性疲勞。

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