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無肉不歡？ 小心「肉類成癮」上身 醫：吃「這個」可緩解

2025/07/11 19:13

「肉類成癮」的現象，牽涉的不只是口腹之欲，而是腦內機制的變化與飲食成癮的風險，示意圖。（情境照）

「肉類成癮」的現象，牽涉的不只是口腹之欲，而是腦內機制的變化與飲食成癮的風險，示意圖。（情境照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你是不是每餐都少不了肉？日本內科醫師指出，現代人對「肉」的依賴已不容忽視，這樣的飲食習慣可能是「肉類成癮」的現象，背後牽涉的不只是口腹之欲，而是腦內機制的變化與飲食成癮的風險。

東洋經濟Online》報導，日本內科醫師奧田昌子表示，若出現「沒吃肉就像沒吃飯」的情況，可能已陷入「肉類成癮」。她指出，大量攝取動物性脂肪會刺激腦內多巴胺分泌，使人產生強烈快感與食慾，甚至抑制飽足感與理性控制，導致過量進食。這種現象與對酒精、尼古丁等成癮物質的依賴機制極為相似。

醫師警告，漢堡、香腸等超加工食品，會讓腦部多巴胺分泌倍增，讓人不斷渴望再吃更多；還會在大腦飽足中樞引發慢性發炎，造成更嚴重的飲食失控。這類成癮比起菸酒更難戒除，更可能導致肥胖與代謝症候群。特別是在日常生活中隨手可得的加工食品與肉類，成為現代人肥胖與成癮的隱形推手。

不過，日本最新研究指出，糙米中富含的γ-谷維素可促進「瘦體素」分泌，進一步改善動物性脂肪引發的腦部異常與成癮傾向。動物實驗發現，攝取玄米的老鼠明顯減少對高脂飼料的偏好，體重增加幅度也最小。

專家建議，民眾可從每週一天以玄米取代白米開始，逐步調整飲食習慣，減少肉癮與加工食品的依賴，找回健康飲食與體態。

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