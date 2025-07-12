自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》挖鼻孔不慎 恐釀腦部感染！醫：這2情形需就醫

2025/07/12 13:56

醫師提醒，若挖鼻孔不慎，可能引發腦部感染！示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，若挖鼻孔不慎，可能引發腦部感染！示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕挖鼻孔看似為再平常不過的小事，然若挖過頭，恐損害腦部？耳鼻喉科醫師張弘表示，鼻子屬於危險三角，若發生感染，很可能引發腦部感染，因此若是免疫力低下者，需較為小心。

張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」透過影片說明，不少人詢問「我可以挖鼻孔嗎？」張弘表示，若沒有因剪鼻毛或挖鼻孔受傷，就還好；反之少數免疫力低下者，或造成嚴重感染情形，若鼻子一摸就會痛，或是外觀有紅腫熱痛情形，這就是感染了。

張弘表示，鼻子位於所謂的「危險三角」或「死亡三角」，也就是在鼻子所在的三角地帶，該處的靜脈血液循環，可以直通大腦，中間沒有任何屏障；此處若感染，就容易造成腦部遭受感染，死亡率極高。最後張弘提醒，鼻孔不要太常挖、不要挖過頭。若發生感染，要立即就醫。

醫師提醒，若鼻子一碰就痛，甚至外觀有紅腫，就需要有警覺。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，若鼻子一碰就痛，甚至外觀有紅腫，就需要有警覺。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中