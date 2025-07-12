健康網》挖鼻孔不慎 恐釀腦部感染！醫：這2情形需就醫

醫師提醒，若挖鼻孔不慎，可能引發腦部感染！示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕挖鼻孔看似為再平常不過的小事，然若挖過頭，恐損害腦部？耳鼻喉科醫師張弘表示，鼻子屬於危險三角，若發生感染，很可能引發腦部感染，因此若是免疫力低下者，需較為小心。

張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」透過影片說明，不少人詢問「我可以挖鼻孔嗎？」張弘表示，若沒有因剪鼻毛或挖鼻孔受傷，就還好；反之少數免疫力低下者，或造成嚴重感染情形，若鼻子一摸就會痛，或是外觀有紅腫熱痛情形，這就是感染了。

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張弘表示，鼻子位於所謂的「危險三角」或「死亡三角」，也就是在鼻子所在的三角地帶，該處的靜脈血液循環，可以直通大腦，中間沒有任何屏障；此處若感染，就容易造成腦部遭受感染，死亡率極高。最後張弘提醒，鼻孔不要太常挖、不要挖過頭。若發生感染，要立即就醫。

醫師提醒，若鼻子一碰就痛，甚至外觀有紅腫，就需要有警覺。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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