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健康網》野菇看似無害恐致命！ 農糧署籲「不採不食」防中毒

2025/07/12 17:16

健康網》野菇看似無害恐致命！ 農糧署籲「不採不食」防中毒

食藥署指出，部分毒性野菇與可食菇類極相似，且其所含毒素無法透過加熱方式去除，如路邊常見的綠褶菇，民眾便常誤食，呼籲應嚴守不採不食原則。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣溫暖潮濕的氣候，相當適合各類菇類生長，不論是平地或高山皆可見其蹤跡。然而部分毒性野菇外觀與可食用菇類極為相似，僅憑肉眼難以辨別，且其所含毒素亦無法透過加熱方式去除。近年時有民眾因誤食野菇導致食品中毒之案例，經食品藥物管理署（下稱食藥署）以分子生物檢驗技術進行DNA物種鑑別，常見誤食之野菇種類，包括綠褶菇（Chlorophyllum molybdites）及擬灰花紋鵝膏（Amanita fuligineoides）等，其中以綠褶菇最為常見。

常見誤食毒菇種類與中毒症狀

綠褶菇含有具強烈刺激性的毒素，誤食可能會造成腸胃不適，出現包括：噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等急性腸胃炎中毒症狀。擬灰花紋鵝膏則含有環肽毒素，可抑制蛋白質合成並造成細胞壞死，進一步損害肝臟、腎臟及中樞神經系統損害，嚴重時甚至導致死亡。

秉持「不採、不食」原則，不慎誤食應速就醫

食藥署提醒民眾，看到路邊或野外不明菇類，應秉持「不採、不食」原則，以免誤食中毒，造成身體不可逆的傷害。若不慎食用來路不明植物並出現不適症狀，應儘速就醫，並主動提供剩餘檢體（如疑似中毒之菇類），以利醫師進行正確診斷與治療。

食藥署說，綠褶菇含有強烈刺激性毒素，誤食可能造成腸胃不適，出現噁心、嘔吐、腹痛、血便等急性腸胃炎中毒症狀；情境照。（照片來源：shutterstock）

食藥署說，綠褶菇含有強烈刺激性毒素，誤食可能造成腸胃不適，出現噁心、嘔吐、腹痛、血便等急性腸胃炎中毒症狀；情境照。（照片來源：shutterstock）

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1034期

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