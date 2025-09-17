翁單腳抖動 醫揪「急性缺血性腦中風」

▲洪朝賢醫師表示，若經常無法解釋的單側抖動、肌肉抽搐或不受控制的動作，建議提高警覺，及早就醫治療。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

75歲詹姓老翁近日走路時左腳出現不自主抖動且無力，家人原以為是老化或神經退化使然，不以為意，因持續1週仍未改善就醫，赫然檢查出竟是「急性缺血性腦中風」，住院治療9天後才康復出院；醫師提醒，民眾若出現經常無法解釋的單側抖動、肌肉抽搐或不受控制的動作，應提高警覺，及早就醫治療。

衛生福利部豐原醫院神經內科醫師洪朝賢表示，詹男有高血脂病史，因未出現臉部歪斜、手腳癱軟或語言障礙等典型中風症狀，家人拖了1週才帶他就醫檢查，經核磁共振檢查赫然發現他的右側大腦出現梗塞，診斷出「急性缺血性腦中風」，經藥物治療，住院9天康復出院，左腳不再抖動。

高齡慢性病患 留意非典型症狀

洪朝賢指出，單側肢體不自主抖動的表現，常讓人聯想到帕金森氏症、甲狀腺亢進或高血糖等疾病，「非典型中風症狀」比較少見，但高齡或慢性病患者中風，很可能以不尋常方式出現，當身體出現突發性抖動、單側無力或語言異常等症狀時，切勿輕忽或自行診斷，應儘速就醫接受專業檢查，才能把握寶貴的治療時間，降低致命與失能風險。

洪朝賢並提醒民眾，腦中風應把握「黃金3.5小時」， 熟記台灣腦中風學會的「FAST」辨識口訣：F（Face）觀察臉部是否對稱，有無歪斜；A（Arm）檢查手臂是否無力或無法平舉；S（Speech）聽其言語是否清晰，有無口齒不清；T（Time）若有上述症狀，應立即撥打119送醫，以降低死亡率與後遺症風險。

此外，患有心律不整、高血壓、高血脂及糖尿病等高風險族群患者，應落實健康生活型態，維持均衡飲食，培養規律運動習慣，定期健康檢查，以及戒菸、限酒，避免加重血管負擔等，從根本預防中風。

