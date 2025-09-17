自由電子報
健康醫療
腸病毒添1死 北部男嬰急救無效

2025/09/17 05:30
腸病毒添1死 北部男嬰急救無效

▲疾管署發言人曾淑慧表示，流感最快本週就會進入流行期。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

腸病毒添1死 北部男嬰急救無效

▲勤洗手有助於防範腸病毒、流感等病毒傳播；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

國內傳染病疫情拉警報！北部再添1名新生兒腸病毒死亡，今年累計16例重症、8例死亡；境外移入「瘧疾」病例也增至20例，創19年來同期新高；值得注意是，流感門急診就診率則逼近流行閾值，疾管署預估，最快本週就會進入流行期。

疾管署昨公布，北部1名未滿月男嬰出生第7天因低體溫送醫，送進加護病房仍不治，經檢驗確認感染腸病毒伊科病毒11型。今年腸病毒已累計16例重症、8例死亡，為近6年同期最高，其中13例為新生兒感染伊科病毒11型，已有7人喪命。

預估10月上旬進入流行期

疾管署發言人曾淑慧表示，疫情預估10月上旬進入流行期，比往年稍晚，腸病毒仍有重症風險，不可掉以輕心。上週腸病毒門急診就診人次8313人，較前一週增6.8%，社區以克沙奇A16型最多，其次為伊科病毒11型與克沙奇A6型，桃園、新竹、嘉義、屏東及台東疫情已達8成以上，台東更超過流行閾值，呼籲家長與托育機構加強警覺。

境外移入瘧疾 新增4病例

國內再增4例境外移入瘧疾病例，今年累計達20例，創19年來同期新高。疾管署防疫醫師林詠青說，4名個案均曾赴瘧疾流行地區，出國前皆未服用預防藥物，發病時間介於7月30日至9月5日，症狀包括發燒、畏寒、頭暈、嘔吐與腹瀉，目前3人已康復，另1人仍住院治療中。

疫情中心副主任李佳琳提醒，全球逾9成病例來自非洲，由帶有瘧原蟲的蚊子叮咬傳染，潛伏期7至30天，症狀易與感冒混淆，若延誤治療恐致肝腎衰竭甚至死亡，部分種類還可能數年後復發。

流感最快本週進入流行期

疾管署最新預估，國內流感最快本週就會進入流行期。曾淑慧表示，過去多在10月後達流行高峰，但自COVID-19疫情後已出現提前趨勢，可能與「免疫負債」有關；上週類流感門急診就診率已達10.9%，逼近11%的流行閾值，就診人次突破10萬，較前一週大增，接種疫苗仍是預防流感與降低重症死亡的最佳方式，今年公費流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日同步開打，呼籲民眾把握時機接種。

