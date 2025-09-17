自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》代謝差囤積小腹 營養師授4招好享瘦

2025/09/17 09:31

營養師李婉萍說，40歲之後脂肪最易囤積腹部和內臟，只靠節食肌肉會先流失，代謝更差，也會越減越累；示意圖。（圖取自freepik）

營養師李婉萍說，40歲之後脂肪最易囤積腹部和內臟，只靠節食肌肉會先流失，代謝更差，也會越減越累；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明體重沒增加，為什麼褲子卻越來越緊？覺得少吃也沒用，肚子上的肉怎麼甩都甩不掉？營養師李婉萍表示，少吃、沒胖卻覺得腹部和肚子的肉囤積，可能原因出在代謝力。尤其40歲之後荷爾蒙改變、代謝下降，腹部和內臟更易堆積脂肪。想要擺脫小腹，建議飲食掌握211餐盤+冷盤前菜先吃、吃對油脂、日常動起來、補好菌顧腸道等4守則，有助維持體態輕盈又健康。

李婉萍於臉書專頁發文表示，隨著年齡增長，40歲之後的族群荷爾蒙改變＋代謝下降，脂肪最容易囤在腹部和內臟，只靠節食容易導致肌肉先流失，代謝更差，而且也會越減越累。因此，建議掌握以下4招，先養好腸道，打好代謝基礎，進而提升代謝力，讓你不必挨餓也能維持好體態：

211餐盤+冷盤前菜：聰明吃法，先滿足腸道，避免暴食。

吃對油脂：攝取酪梨、堅果等好油，有助穩定血糖、降低壞膽固醇。

日常動起來：如爬樓梯、走路、家事等，都是有效燃脂術。

顧腸道，補好菌：益生菌可幫助穩定代謝，防止脂肪囤積。

營養師李婉萍表示，攝取酪梨、堅果等好油，有助穩定血糖、降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

營養師李婉萍表示，攝取酪梨、堅果等好油，有助穩定血糖、降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

此外，李婉萍也曾於臉書發文提及，一直瘦不下來有可能是代謝症候群惹禍，而出現代謝症候群的主因則是「胰島素阻抗」。血液中的葡萄糖需靠胰島素居中協助，讓葡萄糖進入肌肉、器官被使用。但當胰島素阻抗發生時，細胞抗拒胰島素刺激，不願吸收葡萄糖，葡萄糖就會滯留在血液中，同時胰島素會促使脂肪合成，並抑制脂肪分解，這樣一來，不僅甩不掉肥胖，還會快速迎接三高到來。

至於萬一有代謝症候群怎麼辦？李婉萍說明，只要改變飲食，掌握攝取高纖、好油、低鹽、低糖的原則，例如：主食改成糙米飯、地瓜、蒸南瓜、馬鈴薯；便利商店可方便飲食選擇全麥吐司、蕎麥麵，澱粉主食改選纖維多、不精緻的食物；蛋白質以水煮蛋、茶葉蛋、鱘龍魚、鮭魚、蒸魚等低脂蛋白質為主；切記選擇燙青菜、炒青菜或蔬菜，增加高纖攝取；均有助逆轉代謝症候群。

