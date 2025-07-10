兒在新加坡絆倒下巴裂開手術 醫收30萬帳單：台灣醫療真的棒

陳欣湄分享，兒子在新加坡飯店泳池絆倒，導致下巴裂開，手術費用竟要30萬台幣。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣完善的健保制度號稱世界第一，能夠讓全民享用到完善的醫療資源，不過家醫科醫師陳欣湄分享，她近日帶著兒子到新加坡旅遊，不過兒子卻在飯店泳池絆倒，導致下巴裂開，緊急送往醫院，沒想到事後收到帳單竟要30萬台幣，讓他感嘆，「台灣醫療真的好棒！希望大家都能珍惜」。

陳欣湄在臉書分享，她近日帶著兒子到新加坡旅遊並進修，沒想到兒子竟在飯店出意外，兒子從泳池起來時，踩到身上裹著的毛巾導致他被絆倒，「看到那個絆倒姿勢，我就知道不妙了」。

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陳欣湄回憶，她當下衝過去時已經完全來不及，兒子下巴已經裂開，鮮血直流，目測有道3到5公分的傷口，因為傷口在臉上不希望未來留疤，所以就找了新加坡的熟人介紹整形外科醫師幫忙動手術，沒想到單純上麻醉、縫針竟要價1.3萬新幣（約30萬台幣），「聽到時，認真的倒抽一口氣」。

她表示，回想台灣最近的醫療匱乏的議題，「其實醫療的價值，不是在那幾針縫線或者麻醉藥值多少錢，而是貴在醫療技術的經驗，台灣醫療真的好棒！希望大家都能珍惜。

至少做到最基本的，對醫護人員友善一點點，想想其他國家，同理台灣醫護人員的辛勞」。

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