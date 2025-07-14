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健康網》降血脂藥物配紅麴毋湯！ 食藥署：恐增藥物副作用

2025/07/14 15:56

食藥署提醒，許多保健食品都可能跟藥品有交互作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，許多保健食品都可能跟藥品有交互作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾常常覺得保健食品是食品或是天然萃取，就有益無害，不過食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」提醒，其實許多保健食品都可能跟藥品有交互作用，像是降血脂藥與紅麴保健食品同時服用，恐怕會增加藥物副作用的風險。

常見食品與藥物的交互作用

●紅麴：紅麴中的有效成分Monacolin K跟降血脂藥物中的statin類藥物是屬於相似的結構，如果同時服用，可能會有藥物過量，而增加藥物副作用的風險。

●鈣片：鈣片是屬於金屬陽離子，容易與某些抗生素、雙磷酸鹽類藥物產生螯合作用，而降低療效。

●甘草：許多潤喉或是止咳產品會含有甘草，其中的甘草次酸可能會導致低血鉀及血壓上升的風險，因此高血壓患者服用時，不宜多量。

●精氨酸：有些男性保健或是心血管產品含有精氨酸，具有擴張血管的作用，與降血壓藥物同時服用的話可能會增加低血壓風險，建議間隔服用。

●維他命K：常見於一些綜合維他命或是鈣片保健食品裡，維他命K會抑制抗凝血劑華法林（warfarin）的作用，有可能會導致血管栓塞風險增加。

食藥署提醒，如果平常有服用保健食品習慣，記得在購買前，要跟社區藥局的藥師詳細詢問。

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