韓國列立百病毒為法定傳染病 羅一鈞：「一條件」不排除列法傳

〔記者林志怡／台北報導〕近期「立百病毒」在韓國引起關注，且韓國已將立百病毒列為法定傳染病，要求所有從印度和孟加拉入境韓國人士均需完成健康申報。疾管署長羅一鈞表示，雖目前立百病毒並非法定傳染病，但台灣已有監測與通報作為，後續若國際疫情有明顯變化，也不排除將其列入法定傳染病。

疾管署說明，立百病毒自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染（中間宿主），如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並透過生病動物的呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織傳染給人類，並存在有限的人與人之間的傳播。

立百病毒感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀。嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24至48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變，但台灣目前無該疾病之通報個案。

羅一鈞表示，立百病毒近期在韓國引起關注，但主要個案還是集中於印度、孟加拉一帶，馬來西亞也有零星病例，但整體來說，國際疫情與流行病學並沒有明顯的改變，雖立百病毒並非我國法定傳染病，但已有其他監測方式，供臨床端檢驗與通報，疾管署會持續觀察國際疫情變化。

此外，羅一鈞也提到，韓國目前已經將立百病毒提升為法定傳染病，可能是考量該國與南亞交流較為密切所致，後續若疾管署發現國際疫情有明顯變化，也不排除將立百病毒列為法定傳染病。

疾管署長羅一鈞。（記者林志怡攝）

