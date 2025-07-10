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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

誤食藍環章魚》別催吐！河豚毒無解毒劑 醫談自救

2025/07/10 16:36

有民眾購買的章魚料理中，察覺疑似含有劇毒的藍環章魚。（圖取自爆廢公社公開版）

有民眾購買的章魚料理中，察覺疑似含有劇毒的藍環章魚。（圖取自爆廢公社公開版）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若喜愛吃海鮮，必須嚴加防範誤食「藍環章魚」！高雄有名男子在吃了攤商販售的芥末章魚後，突感嘴唇發麻，感覺不對勁，立即催吐並且就醫。當事人質疑攤商給他的，是含有劇毒之藍環章魚。林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，若不慎誤食，不可催吐，應盡快就醫檢查。

據報導，網友在臉書社團說明，自己在高雄某攤商購買芥末章魚，吃了幾口就注意到章魚身上有藍色環狀斑點，很像新聞提到的藍環章魚，立即緊急催吐並且就醫，而他也感覺嘴唇發麻，不確定是否為那一口章魚造成。醫師當時僅說需靠人體自行代謝，觀察是否呼吸困難等狀況。

農業部農業知識入口網表示，藍環章魚身長約12公分，受刺激時身體會變黑並且斑點會變成藍綠色，並釋放含有河豚毒素的毒液。而維基百科說明，河豚毒素屬於神經毒，目前無專用解毒劑。食農教育資訊整合平台則說明，活體的藍環章魚頭部為黃棕色，頭部背面和腕足上都佈有藍色小環紋 ，受刺激時會更明顯。但死亡後藍色環紋轉換為褐色，如果沒注意看很容易跟一般小型章魚混淆。

若誤食藍環章魚 醫：不可催吐、喝牛奶

林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，藍環章魚的毒性相當高，牠能夠排放河豚毒素；河豚毒素為神經毒，目前無解毒劑，且加熱也不能破壞其毒性，嚴重時可能引發呼吸衰竭、休克而身亡。但當事人提到的症狀中，嘴唇發麻「較不明確」，難以斷定是神經毒素引發；然嘴唇發麻、嘔吐等腸胃症狀確實是可能的中毒跡象，嚴重症狀則是頭痛、全身無力、呼吸困難，最後昏迷、休克。

文中提到當事人立即催吐，顏宗海強調，若不慎誤食不可催吐，因為恐造成嗆傷、吸入性肺炎，加重治療難度；或是大家以為的喝水、喝牛奶中和毒性，這些方法效果不彰。最好的做法是立即就醫，醫師能做症狀治療，例如呼吸困難就立即插管。

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