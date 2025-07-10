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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

誤食藍環章魚》如何分辨不踩雷 別碰帶斑紋章魚

2025/07/10 17:19

農業部指出，藍環章魚受到刺激時，身體會變黑，斑點會變為鮮豔的藍綠色，並從其後部唾液腺釋放出毒液。（圖取自農業部水產試驗所網站）

農業部指出，藍環章魚受到刺激時，身體會變黑，斑點會變為鮮豔的藍綠色，並從其後部唾液腺釋放出毒液。（圖取自農業部水產試驗所網站）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄1名男子買1盒芥末章魚，他驚覺其中1隻章魚長得和其他章角不同，身上帶有圓形紋路，看起來像劇毒品種「藍環章魚」，他嚇到趕緊至醫院就醫。根據農業部水產試驗所網站指出，藍環章魚受到刺激時，身體會變黑，斑點會變為鮮豔的藍綠色，並從其後部唾液腺釋放出毒液，成分主要是河魨毒。

根據農業部水產試驗所「有毒海洋生物主題館」網站指出，藍環章魚屬共包含3種藍環章魚，分別為大藍環章魚、小藍環章魚和藍紋章魚。為無脊椎動物中首先發現含有河魨毒之物種，身長約10至20公分。

一般具褐色或黃褐色的帶狀斑紋，模樣十分可愛，當牠們受到刺激時，身體會變黑，斑點會變為鮮豔的藍綠色，並從其後部唾液腺釋放出毒液，成分主要是河魨毒。藍環章魚屬除了可由唾液腺分泌河魨毒，藉由口器叮咬外，其全身不同部位各含有不同毒量之河魨毒，其中以臂之毒性含量最高，其次為腹部和頭胸部，其卵巢中也發現含有河魨毒的類似物。

農業部指出，死亡後的藍色環紋轉換為褐色，如果沒注意看很容易跟一般小型章魚混淆。（圖取自農業部「農業E報」網站）

農業部指出，死亡後的藍色環紋轉換為褐色，如果沒注意看很容易跟一般小型章魚混淆。（圖取自農業部「農業E報」網站）

曾經發生有民眾購買小型章魚回家後，發現有1隻章魚身上有特殊斑點，跟一般章魚長的不一樣，後來發現原來是含有劇毒的藍環章魚。究竟該怎麼分辨藍環章魚呢？農業部表示，活體的藍環章魚頭部為黃棕色，頭部背面和腕足上都佈有藍色小環紋，受刺激時會更明顯。但死亡後藍色環紋轉換為褐色，如果沒注意看很容易跟一般小型章魚混淆。民眾在購買小型章魚時，要特別睜大眼睛注意，有沒有混入帶有斑紋的章魚

農業部提醒，一般章魚活體時不具環形斑紋，呈黃褐色或灰白色，死亡時無特殊斑點。藍環章魚活體時黃棕色頭部背面及腕足表面上，分部有數10個具青藍色的小環紋，受刺激時藍紋愈明顯，死亡時藍色環紋轉為褐色，容易與一般章魚混淆。

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