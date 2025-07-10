夏日水分流失恐致尿路結石增加 專家：多補充水份並定期追蹤

夏日門診與急診的尿路結石患者增加，醫師表示，水分流失或攝取不足，皆可能是罹患尿路結石的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立聯合醫院今（10）發新聞稿說明，夏日門診與急診的尿路結石患者增加。台北市立聯合醫院中興院區泌尿科醫師林嘉緯解釋，尿路結石包含腎臟、輸尿管、膀胱及尿道等泌尿系統的結石，水分流失或攝取不足，皆可能是罹患尿路結石的原因。

民眾可以在健檢時透過X光、電腦斷層或是超音波得知自己是否有尿路結石，若還有血尿等泌尿道症狀，建議至泌尿科求診。

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術後取出結石（林嘉緯醫師提供）

根據北市聯醫表示，腎臟結石如果大於1.5公分，可能會造成血尿，尿道阻塞與感染發生頻率也會變高。雖然民眾有時會因工作因素無法緊急就醫，但醫師仍建議要進一步治療。當代治療方式除過往體外震波碎石以及傳統的經皮腎臟造廔碎石術外，還有新型的軟式輸尿管鏡，提供民眾無額外傷口，且更安全的治療選擇。

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