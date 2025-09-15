健康網》蕭敬騰曝「媽媽手」作祟 手指不靈活只好換手彈

「金曲歌王」蕭敬騰（右）最高興岳父林光寧明（16）日要出院，他與Summer終於如釋重負。他也透露自己的「媽媽手」影響手指靈活度，彈吉他只好換手了。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「金曲歌王」蕭敬騰今（15）日最開心，岳父林光寧經過13天的治療後，明天可以出院，而他也透露自己的舊疾─狹窄性肌腱滑膜炎（俗稱媽媽手），術後無法控制中指與無名指，現在只能換手彈吉他了。

蕭敬騰早在2018年打球時不慎受傷，再加上彈吉他、鋼琴不停，雖以震波、雷射等物理治療方式，仍無法紓緩疼痛，5年前左手大拇指痛到極點，接受微創手術。

請繼續往下閱讀...

根據澄清醫院中港分院衛教資料，骨科主治醫師魏伯翰指出，經常手部不適而影響作息，其實是神經壓迫而致使手麻，局部按壓更顯不舒服，可能後續握持物品都無法穩定靈敏，也可能影響到日常工作、行為以及騎車。

手麻通常與神經受損及敏感度相關，其中可能部分會是降低敏感，因為手部麻木導致感知遲鈍，猶如死皮減少感覺。多數患者的不舒服是逐漸增加，於手掌、手指包括拇指、食指、中指及無名指感覺麻、癢、刺痛、灼熱或是感覺被電到，後來漸漸感覺不適延伸到肩膀，甩手可能暫時舒緩，也可能漸漸甩不掉不舒服，晚上睡覺仍然感覺到手部不適，甚至痛醒。

「媽媽手」是極難痊癒的肌腱炎，魏伯翰說，一種慢性肌腱炎，並非只有忙於照顧嬰孩的媽媽們才會有，凡是過度使用拇指與手腕者都有極高風險，由於拇指側兩條肌腱控制大拇指與手腕彎曲處發炎，使通道變狹窄、肌腱和滑膜發炎腫脹，嚴重時會造成肌腱沾黏，腫脹令周邊神經受壓迫引起疼痛，大拇指及手腕的活動受到限制，影響手部要進行握轉、提拿以及細節動作。

郭綜合醫院衛教資料：

（取自郭綜合醫院官網）

拇指側肌群伸展運動：

將大拇指彎曲握在掌心中，手腕朝小拇指側施力，直到感到緊繃，維持此動作5-10秒鐘，接著放鬆休息；重覆10-15次，1天做2-3組。

深層橫向痛點按摩：

在伸展運動的姿勢下，將另1手放在拇指根部疼痛處，給予垂直且單一方向（延著圖1處藍色箭頭）。的按摩，重複8-10次，1次做2-3組。

（取自郭綜合醫院官網）

肌力訓練：

每項訓練均重複8-10次，1天做2-3組，訓練後若疼痛加劇應暫停訓練並休息。（1）將大拇指頂端向小拇指根部靠攏，再回到五指打開的位置（圖2）；（2）手心向下，將大拇指向外打開後併攏合起（圖3）；（3）將橡皮筋套在手指上，緩慢撐開橡皮筋（圖4）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法