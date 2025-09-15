健康網》奇蹟！ 50歲科技男靠3飲食法 擺脫30年降血壓藥

1名50多歲男子長期服用高血壓藥，後來因飲食不正常導致肥胖，引發健康危機。事後照著醫師與營養師建議，導入得舒飲食便成功降壓；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕1名50多歲的男子擔任高科技廠長，從高中起就因家族性高血壓而日日服藥，整整30年。他熱愛麵食與重口味，早餐更是習慣吃肉排蛋吐司配濃茶，長期下來體重攀升，甚至罹患中度脂肪肝與心悸。後來，他痛定思痛尋求營養師與醫師的協助，飲食攝取大量蔬菜、減鹽、以全穀類取代精製澱粉，加上每週3次的慢跑，僅3個月就讓他成功「停藥」。

導入得舒飲食成停藥轉捩點

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，該個案過去因忙於廠務與接送孩子，鮮少運動，加上長期外食、又對麵食情有獨鍾，讓他出現心悸與輕度打呼的問題。

某天，護理師語重心長地提醒他體重過高，才讓他真正警覺。於是，他勇敢踏出這一步，接受營養師的3個月飲食計畫：大幅減少麵食與油炸物，積極增加蔬菜攝取，並完整導入得舒飲食（DASH Diet）的核心原則。

1個月過去，他先是體重明顯下降，血壓也穩定降至120以下，加上每週3次的慢跑習慣，讓醫師親口宣布：「可以停藥了」。這個突破，讓他生活品質全面提升。

薛曉晶根據發表於國際權威期刊《Int J Hypertens》的系統性回顧指出，得舒飲食能有效降低血壓、改善整體飲食質量，甚至能有效節省醫療開支。這也明確印證了該個案並非特例，而是有堅實科學依據的成果展現。

高纖、多鉀、少鈉有效降壓

薛曉晶表示，許多人誤以為「控制血壓=少吃鹽」，但事實上，更全面且有效的策略是「多蔬菜、多鉀、少鈉」。

她指出，得舒飲食的核心精髓在於：大量攝取蔬果、全穀雜糧、低脂乳品，同時減少紅肉與加工鹽分的攝取。這套飲食法，旨在透過天然食物的組合，從根本上改善身體的代謝與循環。

她引述刊登於《Rev Med Suisse》的權威研究指出，膳食中增加鉀的攝取能顯著降低血壓與心血管事件風險，這與過量鈉攝取所造成的傷害形成鮮明對比。

此外，刊登在《Mol Nutr Food Res》的研究也提到，鉀鹽與鎂鹽可作為理想的鹽替代品，在高血壓患者的飲食中兼顧美味與健康。這些科學發現清楚說明：飲食本身，正是我們身體最強大、最自然的降壓「良方」。

護心3大飲食原則

薛曉晶從該個案例子告訴民眾，只要日常做到以下這幾件事，就能有效保護身體健康、輕鬆降血壓：

●蔬菜份量翻倍：確保每日至少攝取5份蔬果、每餐都能吃到比原先多1倍的蔬菜、補充足夠的膳食纖維、鉀與鎂。豐富的鉀、鎂與膳食纖維能有效平衡體內鈉離子，直接幫助降低血壓，促進血管健康。

●減鹽飲食習慣：積極避免加工食品，減少醬汁使用，讓身體逐漸擺脫高鈉負擔，血壓自然回穩。比如享用牛肉麵、火鍋時，選擇清湯底或不喝湯，避免落入隱形高鈉陷阱。

●以全穀類取代精製澱粉：早餐告別肉排蛋吐司，改為全麥吐司搭配水煮蛋與新鮮番茄，能增加飽足感，避免血糖與血壓劇烈波動，穩定能量，營養均衡又健康；午晚餐不再以麵食為主角，調整為假日偶爾享用，且份量改為小碗，並搭配足量青菜。

她分享《Food Funct》的研究回顧指出，小麥、燕麥、大麥、糙米等不同全穀類含有獨特的生物活性物質，能發揮抗發炎、調節血糖與心血管保護作用，還能同時兼顧飽足感與心血管的雙重保護。

