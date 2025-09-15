您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》BMI還可靠嗎？ 千萬網紅醫點名3大缺陷
〔健康頻道／綜合報導〕許多人看診或健檢後，常被提醒「BMI 過高」或「體重要控制」。BMI（身體質量指數）長期被視為肥胖與否的重要依據，但擁有千萬粉絲的美國網紅醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）直言，BMI早已「問題重重」，提醒民眾別讓單一數字綁架健康。
BMI源自數學公式 本非臨床設計
麥克醫師在YouTube 擁有超過 1430 萬名訂閱者，其影片「你的BMI真的重要嗎？」吸引超過152萬人次觀看。他指出，在美國健檢中，BMI（「以公斤計算」的體重除以「以公尺計算」的身高平方） 幾乎是必備數據，用來判斷肥胖與否，甚至成為醫師與保險公司評估健康風險的依據。
他坦言，自己的BMI為30，按照數值屬於「肥胖」，但實際上運動習慣良好、各項健康檢查正常。「如果你只看BMI，我就是超重」他說，「但這個數字根本沒有考慮到肌肉量、身體組成，甚至整體健康狀況。」
麥克醫師也解釋，BMI 的概念最早由比利時數學家阿道夫．凱特萊在1830年代提出，僅用來研究「理想體型」，樣本甚至只限於白人男性。直到 1970 年代，美國生理學家安塞爾．凱斯才將公式重新應用於肥胖研究，並命名為BMI。雖然能粗略分析人口層級的肥胖趨勢，但並非為臨床個人診斷設計。
BMI≠健康？ 3大爭議一次看
麥克醫師點出BMI的3大缺陷：
●沒測到真正的風險因子
BMI 只是「身高體重比」，無法反映肌肉與脂肪比例。健美運動員BMI偏高，但並不肥胖；反之，有人外表正常，但腹部脂肪超標，仍有糖尿病、心血管疾病風險。
●不具族群與年齡包容性
研究顯示，南亞裔、華人等族群在BMI24、25 左右，就可能出現第 2 型糖尿病風險，但依傳統標準卻被歸類為「正常」。對 65 歲以上長者來說，稍高的BMI 甚至可能與長壽相關，顯示標準侷限性。
●可能放大醫療偏見
不少患者抱怨，只要 BMI 偏高，就被醫師簡單歸因為「要減肥」。這種思維恐導致誤診與延誤治療，也讓病患失去對醫師的信任。
不只看BMI 體脂率也該一併檢視
雖然爭議多，但麥克醫師不否認，BMI 仍是目前最普及的篩檢工具。因為它便宜、快速、非侵入性，且與人口層級的肥胖趨勢相關性高。他強調，問題不在於「用不用」，而在於「怎麼用」，也就是必須結合血液檢查、生活習慣、體脂測量等資訊，才能做出更完整判斷。
國健署提醒：腰圍超標是內臟脂肪警訊
我國國民健康署也指出，BMI雖非完美工具，但依舊是評估肥胖與慢性疾病風險的重要指標。我國標準如下：
●正常範圍：18.5–24
●過重：BMI ≥ 24
●肥胖：BMI ≥ 27
國健署強調，過重與肥胖與糖尿病、高血壓、心血管疾病及部分癌症顯著相關，因此「維持健康體位」仍是慢病防治的核心策略。此外，腰圍同樣關鍵：男性若超過90公分、女性超過80 公分，就可能代表內臟脂肪過多，風險更高。
台灣醫師：腰臀比、體脂率更能看出健康
新竹「初日診所」院長魏士航則在臉書「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」指出，BMI 雖然方便，但最大問題是「無法分辨肌肉與脂肪」。他舉例，一名長期重訓的軍人，雖然 BMI偏高，卻有良好的肌肉量與健康狀態；反之，也有人BMI正常，卻體脂率過高、肌肉量不足，反而潛藏更大代謝疾病風險。
魏士航強調，相較於BM，腰圍、腰臀比、體脂率和體能測驗更能真實反映健康狀況。
