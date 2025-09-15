美國每年35萬人因敗血症死亡 專家揭「T.I.M.E.」識別口訣

敗血症每年導致超過35萬美國人死亡。圖為醫生治療感染新冠病毒後患上敗血症的病患。

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕敗血症每年在美國攻擊170萬人，並導致超過35萬人死亡。雖然此數字驚人，但許多美國人並不知道敗血症是什麼，也不知道如何識別。專家解釋敗血症症狀，並提出讓人們易於記住具體症狀的「T.I.M.E.」口訣。

根據美國合眾國際社（UPI）報導，休士頓衛理公會醫院重症監護醫學主任馬蘇德（Faisal Masud）在新聞稿中表示，敗血症症狀包括呼吸急促、心率加快、發燒、發冷和血壓驟降。他強調盡快告知醫療保健專業人員自身症狀非常重要，因為這可能關乎生死。

馬蘇德建議，人們可以記住簡化過的「T.I.M.E.」口訣，幫助自己識別敗血症症狀。該口訣中的T代表體溫變化，I代表感染，M代表精神狀態變化，E代表極度不適。

敗血症是對感染的一種極端反應。當免疫系統反應過度時，它會引發廣泛發炎，從而損害器官並導致死亡。即使是輕微的感染，也可能引發這種危險反應。

馬蘇德指出，任何人都可能患上敗血症，但某些群體面臨的風險更高。這類群體中包含1歲以下兒童、老年人、免疫系統較弱的人和患有糖尿病、腎臟病、癌症等慢性疾病的人。

馬蘇德聲稱，敗血症是一種醫療緊急情況，治療方法通常包括抗生素治療和靜脈輸液。

馬蘇德最後說，告知急診室醫療人員自己的敗血症症狀至關重要。即使不清楚自己是否患上敗血症，也要詢問醫療人員自己是否得了敗血症，才能確保自己生命安全。

