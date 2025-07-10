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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

人口連18月負成長 上半年新生兒數較去年同期少8499人

2025/07/10 11:20

根據內政部戶籍人口統計，今年1月到6月累積出生數為5萬5375人，與去年上半年出生數相較減少8499人。（資料照）

根據內政部戶籍人口統計，今年1月到6月累積出生數為5萬5375人，與去年上半年出生數相較減少8499人。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天（10日）公布最新戶口統計資料，今年6月人口數為2334萬6741人，與5月比較減少8729人，人口連續18個月負成長。在新生兒部分，6月出生數為8968人，較5月增加535人，未再破底，整體而言，今年上半年累計新生兒數為5萬5375人，與去年同期相較減少8499人。

內政部今天公布2025年6月戶口統計資料，截至今年6月底，人口數為2334萬6741人，與去年同月比較減少6萬6158人，平均每天減少181.25人，與5月比較則減少8729人。就縣市別言，與去年同月比較，人口增加率最高者依序為桃園市、新竹縣、臺中市；人口減少最多為金門縣、連江縣、台北市。

出生數部分，6月出生數為8968人，約每4.8分鐘出生1個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.67，較去年同月減少1472人，較5月增加535人。就縣市別言，粗出生率最高依序為澎湖縣、雲林縣、桃園市；最低為連江縣、基隆市、嘉義縣。

死亡數部分，6月人口死亡數為1萬6554人，平均約每2.6分鐘死亡1個人，折合年粗死亡率為千分之8.63，較去年同月增加1632人，較5月增加1172人。就縣市別言，粗死亡率最高依序為嘉義縣、雲林縣、南投縣；最低為連江縣、桃園市、新竹市。

根據內政部戶籍人口統計，今年1月到6月出生數分別為9495人、1萬407人、9388人、8684人、8433人、8968人，上半年累計新生兒數為5萬5375人。與去年上半年累積出生數6萬3874人相較，出生數減少8499人。

在結婚數方面，6月結婚對數合計7655對，其中不同性別7392對，相同性別263對，折合年粗結婚率為千分之3.99。另外，6月遷入人口數為7萬1834人，較去年同月減少7616人，較5月減少4萬9180人；遷出人口數為7萬2977人，較去年同月減少2700人，較5月減少5萬892人，淨遷入人口數為負1143人。

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