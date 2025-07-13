健康網》中藥湯沒補對只是白喝！中醫談體質調養法

不少人喜歡喝中藥進補，然若未正確食用，效果大打折扣。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡喝中藥，以為能滋補身體，卻造成更嚴重的過敏！這是為什麼呢？鳴堂中醫體系醫療長、中醫師周宗翰表示，若你以為天天喝中藥，就能免疫力加滿，其實可能只是讓你體內更混亂！

周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，到底為什麼喝了還是容易感冒、疲累、過敏？因為問題根本沒對準，體質亂了套，水藥喝再多都像在打靶卻沒對到靶心。「補藥灌滿，不如補對重點！」

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喝藥前，先搞懂自己的體質：別急著進補，一補錯就白喝，還可能讓身體更亂！

●水藥不是萬靈丹：體質沒搞清楚，補進去的只是熱鬧，不是療效。

●中藥不是能量飲：不是今天吞了，明天就變超人。靠量堆，撐不出健康。

該怎麼用中醫調體質、提升免疫力？周宗翰表示，中醫會根據你當下的體質、生活習慣與症狀，判斷你是哪一種「免疫差」的類型，然後對症下藥：

氣虛型：整天累、動一下就喘，還超容易感冒

●飲食調養：黃耆、人參、黨參煮雞湯，或每天喝杯紅棗黃耆茶，都能慢慢補回來。

●生活搭配：少熬夜、多午休，別硬撐，動一動但別過頭，留點氣給免疫系統用！

陰虛型：嘴破、火氣大、晚上睡不好，手腳還會熱熱的

●飲食調養：百合、麥門冬、銀耳燉梨、蓮子湯這類「加濕降火」的食材很適合你。

●生活搭配： 少吃烤炸辣、別追劇到半夜，睡前泡個腳、聽點白噪音，有助入眠也降火氣。

脾虛濕重型：一吃就脹、一冷就拉、臉腫腫身體重重

●飲食調養： 四神湯（蓮子、茯苓、芡實、山藥）、炒薏仁、赤小豆湯，有助祛濕顧脾。

●生活搭配：不要邊吃邊滑手機，早餐一定要吃熱的，冰品、手搖飲先停個半個月看看。

●肝鬱型：壓力大、悶悶不樂、胸口悶、睡眠差

●飲食調養：玫瑰花茶、疏肝理氣的香附、佛手或陳皮煮茶水，幫你解鬱又醒腦。

●生活搭配：多走路曬太陽，寫日記、跳舞、運動流汗，讓情緒有出口，不要硬吞。

周宗翰表示，中醫師的角色，就是幫你看懂你現在的狀態，調出屬於你自己的復原節奏，不是亂補一通！調體質、補免疫，別再自己亂喝。找中醫，喝對才有用！

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