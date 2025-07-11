健康網》月經來不能吃冰？中醫談不能吃冰的體質

夏天總要吃點冰淇淋，然部分長輩會告誡晚輩「經期不能吃冰」。這是真的嗎？中醫提出見解。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕所有女生或許聽過「月經來時不可以吃冰，會造成嚴重經痛。」但有很多人吃冰淇淋都沒關係，也有人只是喝點冰水就發生經痛。月經來到底能不能吃冰？中醫師周宗翰說明，若有經期不穩、經痛，或是目前正在備孕，就不建議吃冰；特別是若吃冰後發生三大不適感，建議減少吃冰並找中醫調整體質。

周宗翰在「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，「月經來可以吃冰嗎？」這是門診裡被問最多的問題之一。尤其夏天氣溫飆高，很多人會想說：「就吃一點，沒差吧？」但如果你正在為經期不穩、經痛、備孕體質困擾，答案其實很簡單：「經期吃冰，就是在讓身體調養倒退一格。

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經期吃冰會影響子宮？周宗翰說明，吃冰可能如何影響子宮：

●血管收縮 → 經血排不乾淨：冰品是寒性食物，會讓下腹血管收縮，導致經血排出不暢，甚至形成「瘀血滯留」。這會讓月經量變少、週期延後、甚至更痛。

●氣機凝滯 → 痛經反覆發作：寒氣入體，會造成氣滯血瘀、寒凝胞宮，不少女性會在吃完冰後覺得腰痠、腹冷、胸悶，這些都是體內氣血不順的徵兆。

●腸胃虛寒 → 影響脾胃運化：吃冰會讓脾陽受傷、運化變差，氣血來源不足，子宮也難以養得溫暖，長期下來會出現「有月經，沒氣色」的狀況。

以下狀況建議「經期避冰」，這類體質吃冰，容易讓子宮更冷、氣血不通，影響經期與受孕機會。

●體質偏寒：手腳容易冰冷、怕冷。

●經期容易腹痛：尤其冰後更明顯。

●正在調經或備孕：需要氣血循環順暢。

吃冰後身體出現這些反應，表示不適合吃：吃冰後經痛加劇；月經量變少、週期變長；覺得肚子涼涼的、不舒服。這些都是身體在提醒妳「這樣吃不對，該調整體質了！」

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