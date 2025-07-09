記憶差≠失智病 醫：是心理撐不住了

大腦心理防線撐住，失智風險大降；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，撐住大腦的最後防線，是「認知韌性」與個性特質，而非單純腦細胞病變。他強調：「不是每個記憶力變差的人都得了失智症，有時，是心理撐不住了。」

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」表示，許多病人在經歷情緒低潮或壓力打擊後，突然記憶力變差、反應遲鈍，但抽血與MRI都正常。這時就要考慮，是否心理出了問題。他指出，「認知韌性」是一種大腦的心理保護力，像是避震系統，即使有些病變，也能維持基本運作；而當心理失衡時，哪怕變化很小，也可能導致認知功能崩盤。

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情緒影響腦退化 個性決定韌性高低

2024年《Alzheimer’s & Dementia》期刊一項分析四萬人資料的大型研究指出，個性對認知衰退有明顯影響。具高神經質、低盡責性特質的人，失智風險明顯增加。相對地，樂觀、有秩序、有目標感的人，即使大腦已有病變，也能撐得更久。

2025年《Nature Mental Health》研究更將生活型態分為三類：「低保護型」、「高風險型」、「心理平衡型」，發現這些心理特質竟能直接預測MRI影像的變化，顯示失智的關鍵不只是大腦壞了哪裡，而是「有沒有撐住」。

高敏感者最該練的腦部防火牆

對於細膩、容易焦慮的「高敏感族」，張家銘特別提醒：「不是脆弱，而是感知太強」。這類人長期處在高刺激、高情緒消耗狀態，若不建立心理緩衝機制，更容易進入過載，影響記憶與專注力。

張家銘建議從3件小事做起：

●每天情緒休息：給自己安靜的半小時，如冥想、散步或靜靜喝茶。

●練習建立界線：適當說「不」，保護情緒空間。

●設計有預期的節奏：讓生活有序、減少突發壓力。

這些看似微小的習慣，其實是最有科學根據的「認知韌性訓練法」。

張家銘最後強調，大腦健康不全靠藥物與遺傳，生活方式與心理狀態才是真正能延緩老化的力量。他鼓勵民眾可從每天三件感謝、建立生活儀式、重拾興趣或與人連結等小事開始，為自己的大腦打造穩定的心理避震牆。

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