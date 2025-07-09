缺乏醫學證據 中國全面禁止手術治療阿茲海默症

中國國家衛健委今天發布通知，要求各地禁止將「頸深淋巴管/結—靜脈吻合術」應用於阿茲海默症治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕中國國家衛健委今天發布通知，要求各地禁止將「頸深淋巴管/結—靜脈吻合術」應用於阿茲海默症治療，並強調這項技術的安全性、有效性缺乏醫學證據支撐。不過，各地衛健委可以指導醫療機構進行相關臨床研究，再進行應用論證。

阿茲海默症迄今未研發出有效藥物或療程可以治癒，腦內β-澱粉樣蛋白的異常堆積，是發病的重要原因。

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「頸深淋巴管/結—靜脈吻合術」，原本是用於治療淋巴水腫的高精密微創手術，但中國醫師意外發現，一些阿茲海默症患者術後認知出現改善。這兩年，中國各大醫院積極發展應用這項手術。

但這項全球只有中國在進行的阿茲海默症手術，今天遭到當局喊停。

中國國家衛生健康委員會辦公廳官網9日發布通知，禁止各地將「頸深淋巴管/結—靜脈吻合術」應用於阿茲海默症治療。

中國國家衛健委通知，為進一步加強醫療技術臨床應用管理，國家衛健委組織專家進行評估，認為該技術處於「臨床研究早期探索階段」，安全性、有效性缺乏高品質循證醫學證據支撐。根據有關規定，決定禁止將「頸深淋巴管/結—靜脈吻合術」應用於阿茲海默症治療。

中國國家衛健委通知並要求地方各級衛生健康行政部門要督促轄區內醫療機構停止將該手術應用於阿茲海默症治療，並做好有關患者的隨訪服務等工作。

不過提到，在該技術具備充分相關臨床前研究證據後，指導有條件的醫療機構加強臨床研究設計，在倫理委員會充分論證的前提下，科學、規範展開臨床研究。中國國家衛健委將根據臨床研究情況，適時對該技術臨床應用再次組織論證。

阿茲海默症好發於65歲以上長者，在台灣，80歲以上長者每5人即有1人罹患阿茲海默症。迄今未研發出有效藥物可治癒或減緩阿茲海默症病程，目前藥物只能減輕症狀。

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