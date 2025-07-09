自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養品補過頭 恐激化致癌風險

2025/07/09 20:31

維生素A、維生素D、鐵等，營養師指出，過量可能導致中毒、腸胃不適，甚至損害器官；示意圖。（圖取自freepik）

維生素A、維生素D、鐵等，營養師指出，過量可能導致中毒、腸胃不適，甚至損害器官；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每日參考值Daily Value，簡稱DV，是營養品用來告訴你一份食物或營養品裡的某個營養素，佔你一天所需的百分比，通常會在外包裝的背面看到，有些人認為「DV越高營養品CP值越高」；對此，營養師侯沂錚表示，這觀念其實不太正確，像是像維生素A、維生素D、鐵等，過量可能導致中毒、腸胃不適，甚至損害器官。

侯沂錚在臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文說明，台灣的DV是根據「國人膳食營養素參考攝取量」（DRIs）訂定的，由衛生福利部食品藥物管理署（FDA）邀集營養專家，參考國人飲食習慣和營養需求，經過多次討論後制定。 主要以4歲以上健康成人的每日營養需求作為標準。特殊族群（像是嬰幼兒）會有專屬的參考值。這些標準幫助消費者判斷食品中營養素含量是否合理，促進均衡飲食。

侯沂錚說，過去有多篇SCI研究發現，營養品中某些營養素若攝取過量，甚至超過DV數千％，可能會提高癌症發生率。例如：高劑量的維生素D、鈣或β-胡蘿蔔素補充劑，在特定族群中曾被發現與癌症風險增加有關。 也提醒我們，營養補充品不是「越多越好」，過量反而可能有害健康。

侯沂錚強調，營養補充品是幫助「補足不足」，不是讓你「吃越多越健康」，均衡飲食+適量補充，才是最聰明的營養管理。在選購營養品時看到「DV超過100%」，先別急著買，了解自己真正缺什麼，才是補充營養的關鍵，不確定時，記得諮詢專業營養師或醫師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中