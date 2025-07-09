健康網》營養品補過頭 恐激化致癌風險

維生素A、維生素D、鐵等，營養師指出，過量可能導致中毒、腸胃不適，甚至損害器官；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每日參考值Daily Value，簡稱DV，是營養品用來告訴你一份食物或營養品裡的某個營養素，佔你一天所需的百分比，通常會在外包裝的背面看到，有些人認為「DV越高營養品CP值越高」；對此，營養師侯沂錚表示，這觀念其實不太正確，像是像維生素A、維生素D、鐵等，過量可能導致中毒、腸胃不適，甚至損害器官。

侯沂錚在臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文說明，台灣的DV是根據「國人膳食營養素參考攝取量」（DRIs）訂定的，由衛生福利部食品藥物管理署（FDA）邀集營養專家，參考國人飲食習慣和營養需求，經過多次討論後制定。 主要以4歲以上健康成人的每日營養需求作為標準。特殊族群（像是嬰幼兒）會有專屬的參考值。這些標準幫助消費者判斷食品中營養素含量是否合理，促進均衡飲食。

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侯沂錚說，過去有多篇SCI研究發現，營養品中某些營養素若攝取過量，甚至超過DV數千％，可能會提高癌症發生率。例如：高劑量的維生素D、鈣或β-胡蘿蔔素補充劑，在特定族群中曾被發現與癌症風險增加有關。 也提醒我們，營養補充品不是「越多越好」，過量反而可能有害健康。

侯沂錚強調，營養補充品是幫助「補足不足」，不是讓你「吃越多越健康」，均衡飲食+適量補充，才是最聰明的營養管理。在選購營養品時看到「DV超過100%」，先別急著買，了解自己真正缺什麼，才是補充營養的關鍵，不確定時，記得諮詢專業營養師或醫師。

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