健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》小心家中廚房「這1物」 恐傷肝臟有致癌風險

2025/09/17 10:56

科博特診所院長劉博仁表示，不沾鍋具若鍋底出現刮痕或塗層剝落時，PFAS可能釋出並進入食物中；情境照。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕影響健康的因素除飲食、作息外，日常接觸用品中，也有不少隱形殺手。科博特診所院長劉博仁分享，臨床1位癌友患者做了PFAS（全氟及多氟烷基物質）檢測，便發現其體內「永遠化學物質」濃度偏高。PFAS是一大類人工合成的化學物質，不易分解，長期暴露與肝臟疾病有關，甚至可能增加肝癌風險。日常生活中在廚房裡的不沾鍋具等，有可能隱藏污染。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，最近遇到一位女性患者，因肝癌做過電燒與栓塞手術。術後做了PFAS（全氟及多氟烷基物質）檢測，發現3項檢查中，有2項超標或接近上限，代表體內累積較高濃度的「永遠化學物質」。據其家人表示，家中使用的不沾鍋有許多刮痕，這位女患者也捨不得丟掉，或許就是她被污染的來源。

PFAS是一大類人工合成的化學物質，大家熟悉的鐵氟龍就屬其中一種物質，常見於不沾鍋塗層、防水防油塗料、外食包裝紙、某些清潔用品等物品。因為它非常穩定、不容易分解，所以被稱為 「永遠化學物質」。一旦進入人體，會在血液與肝臟累積，半衰期可能長達數年。

PFAS長期暴露與肝病相關

劉博仁指出，據研究顯示，PFAS長期暴露與肝臟疾病（脂肪肝、肝纖維化、肝硬化）有關，也可能增加肝癌風險。雖然目前科學證據仍在累積，但對於本來就有肝臟疾病的人來說，確實會是額外的負擔。日常生活中可能的污染來源，包括：

不沾鍋具：鍋底出現刮痕或塗層剝落時，PFAS可能釋出並進入食物中。

速食紙盒、紙袋、紙杯：這些容器常用來防油防水，也可能含有PFAS。

飲用水：某些地區的地下水或自來水檢出PFAS。

防水、防污衣物或布料：部分標榜防水的材質，也可能含有PFAS。

某些化妝品與清潔品：如防水睫毛膏、防曬、部分清潔劑等，可能含有PFAS。

科博特診所院長劉博仁說，PFAS是一大類人工合成的化學物質，不易分解且易累積於體內，防油防水的速食紙容器也可能存有；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁說，PFAS是一大類人工合成的化學物質，不易分解且易累積於體內，防油防水的速食紙容器也可能存有；示意圖。（圖取自freepik）

預防污染5方式一次看

日常如何預防與避免接觸PFAS？劉博仁建議可遵循以下5方式：

1.更換刮痕明顯的不沾鍋：選擇不鏽鋼、陶瓷、鑄鐵鍋具更安心。

2.減少一次性外食容器：少用紙盒、紙杯盛裝高溫食物，改用玻璃或不鏽鋼便當盒盛裝。

3.選擇PFAS-free產品：留意標示，尤其是廚具、保溫瓶、化妝品。

4.多樣化飲食、增加攝取蔬果與纖維：有助於降低毒素累積與促進排出。

5.維持肝臟健康習慣：避免菸酒、控制體重、規律運動、定期做肝功能檢查。

劉博仁強調，這位患者的案例提醒我們，看不到、摸不著的化學物質，也可能長期影響健康。雖然無法完全避免，但可以透過飲食選擇、生活習慣與日用品挑選，大幅降低PFAS的暴露。

