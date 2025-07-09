您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
6旬男罹巴金森病 藥物副作用難熬！深腦刺激術後重返職場
〔記者王俊忠／台南報導〕60多歲的劉姓男工程師於11年前罹患巴金森病、提前退休，吃了多年藥，藥效漸不彰。他2年前到成大醫院神經部門診，雖有調整藥物，但吃了1年藥覺得有多重藥物副作用，患者接受醫師建議做健保給付的深腦刺激手術，術後不僅病症趨穩定、也取得在職碩士學位夢想，恢復較輕鬆的科技工作。
成大醫院神經部醫師李宗霖指，巴金森病是1種中樞神經退化性疾病，主因是中腦黑質製造多巴胺細胞退化造成，患者常會出現肌肉僵硬、動作遲緩與顫抖等症狀。症狀能以藥物控制，但經多年治療後，藥效波動可能引發異動症或「開關現象」，使得生活品質大幅下降。另一方面，肌張力不全症患者則常出現肌肉緊繃及反覆不自主扭轉動作，嚴重影響外觀與功能。
請繼續往下閱讀...
李宗霖表示，巴金森病除了藥物治療，深腦刺激術（Deep Brain Stimulation, DBS）已被國際證實為安全有效的治療方式，透過精準的深部腦區電刺激，能改善巴症患者症狀或藥物副作用帶來的不便，深腦刺激術亦能改善患者運動功能、減少對藥物的依賴，8年前國內先對特定巴症患者給予健保手術外；2024年9月起，健保亦對「原發性與遲發性肌張力不全症」納入給付範圍，造福更多患者。
李宗霖說明，深腦刺激術是藉由立體定位導航技術，將細小電極精準植入患者深腦部目標區域，如視丘下核（STN）、蒼白球內側（GPi）或丘腦，導線再連接至胸前鎖骨下方的植入式脈衝產生器（IPG、俗稱調電電池），長時間對深腦部提供穩定的電刺激，若自費手術高達100萬至130萬元之間，費用高昂。
成醫目前採用「無框式立體定位技術」，不必佩戴頭架、減輕患者負擔也縮短手術時間。手術在「雙複合式智慧型手術室」進行，整合即時影像與術中電腦斷層掃描，確保電極定位精準，大幅提升手術準確性與安全性。
但李宗霖也說，並非所有巴症患者都適合做深腦刺激術，需住院做一系列詳細術前評估，包括多巴胺藥測試需具30%以上反應性、腦部須排除創傷、中風或其他結構性病變，且患者沒有嚴重心血管疾病、糖尿病等系統性問題，才能接受健保給付手術。有國際期刊發表說，如做深腦刺激術，追蹤15年仍有療效。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應