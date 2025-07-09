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健康網》青草茶愈喝愈虛 中醫推檸檬綠茶溫和退火
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，容易讓人心浮氣躁、頭昏腦脹，總想來杯青草茶消暑退火。不過，中醫師李琪提醒，有手腳冰冷、腸胃弱、經常拉肚子等問題者不宜喝，喝了反而讓身體更虛；改喝「檸檬綠茶」是更溫和的好選擇。
李琪於臉書專頁「和中醫一起生活─李琪 中醫師」發影片指出，青草茶主要是由清熱解毒的草藥煮成，當有上火的症狀時，喝性涼的青草茶就會覺得比較舒服，但並不是每個人都適合飲用，像是有手腳冰冷、腸胃偏弱、動不動就拉肚子等寒性體質者，就不建議多喝。
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她表示，這時可以改喝檸檬綠茶，雖然綠茶性質偏涼，但加上檸檬，其酸味能夠生津解渴、收斂汗水，既清熱又補水，讓身體溫和退火，沒有負擔。
除了上述2款茶飲，李琪也推薦以下4種飲食幫助民眾補水、消解暑氣：
●酸梅汁：酸味具有收斂的效果，又能促進唾液產生，具備降火氣和生津解渴的雙重功效。
●愛玉：真正的愛玉，是用愛玉子洗出的果膠所製成。黏黏的膠質能夠補充大汗所流失的水分，有些人會加點檸檬汁，使收斂生津的功效更加分。
●仙草：仙草的性味甘淡、寒涼，內含的果膠同樣可以補充水分，寒涼的性質也能清熱消暑。但有消化不良、腹瀉問題的人，吃多反而會使腸胃問題加重。
●豆花：豆花是由黃豆、食用石膏所製成，石膏辛寒的性質能夠除氣分熱，降火氣。不過黃豆吃多容易脹氣，不適合大量或天天服用。
她提醒，以上4種食物雖然是消暑的好選擇，但也不宜天天吃、大量吃，另外，在食用上一定要降低它們的甜度，避免吃多更上火。
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