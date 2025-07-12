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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》日食「2類食物」夜晚更好眠！ 研究點名櫻桃、番茄

2025/07/12 06:33

營養師分享，櫻桃、番茄等蔬果含有褪黑激素，能幫助入睡；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，櫻桃、番茄等蔬果含有褪黑激素，能幫助入睡；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食與我們的生活息息相關，像是白天若吃得營養均衡，夜晚也會睡得比較好。對此，營養師老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文引述1項國外研究證實，吃大量高纖蔬果、碳水化合物與櫻桃或番茄等褪黑激素食物，少吃紅肉與加工肉品、糖類，有助於提升睡眠品質。

老辜分享，2025年最新1項刊登在《Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation》的研究透過手腕活動儀（actigraphy）觀察一群年輕成人的飲食與睡眠情況，尤其特別關注他們的「睡眠碎片化指數（SFI）」，也就是睡眠中斷的頻率。結果發現，白天攝取較多蔬果與健康碳水化合物的族群，晚上睡得更安穩。

好眠飲食3原則

●大量蔬果：研究顯示，蔬果的多酚膳食纖維可能影響腸道菌群與腦部的連結，1天吃5杯高纖維蔬果的人，睡眠中斷比完全沒吃的人少了約16%，對睡眠品質有正面影響。

●碳水化合物與褪黑激素：研究表明，高纖維和複合型碳水來源（如蔬果、全穀）能幫助色胺酸進入大腦，促進血清素分泌，讓人放鬆；而一些含有天然褪黑激素的特定蔬果，如櫻桃、番茄等，也能幫助入睡。

●少紅肉與加工肉品、糖類：食用較多紅肉、加工肉類、添加糖的族群，可能為身體帶來負面影響。尤其攝取過量紅肉與加工肉類的人，睡眠中斷的情況或許較嚴重。

營養師表示，攝取過量紅肉與加工肉類的人，睡眠中斷的情況可能較嚴重；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，攝取過量紅肉與加工肉類的人，睡眠中斷的情況可能較嚴重；示意圖。（圖取自freepik）

白天5蔬果 睡眠更穩定

不過，老辜強調，這項研究使用的是觀察性資料，並無法直接證明「吃蔬果會導致睡眠變好」，只是發現2者之間有「時間上的關聯性」。此外，參與者大多是健康年輕男性，結果不一定適用於所有人，未來還需要更多的研究來支持。

老辜表示，雖然還需要更多大型研究才能進一步回答相關機制，但從上述「時間上的關聯性」可發現，該結果為睡眠品質不佳的族群，提供了1個簡單又好執行，從生活中即可調整的方法。

他建議，每天不妨努力吃滿「5蔬果」，再搭配全穀類、豆類、堅果，減少加工糖與紅肉的攝取，此舉不只是為了排便順暢，而是為了讓夜晚睡得更安穩、更有精神迎接全新的一天，畢竟人生就是追求「吃好、拉好、睡好」。

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