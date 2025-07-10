健康網》祛暑吃嫩薑、粉薑 薑粉熱飲有助降高血脂

農糧署分享，夏日人們喜歡吃冰涼食物消暑，此時吃薑，反而可散寒祛暑。以台灣生薑來說，嫩薑此時正是產季，適合生食也可醃漬食用。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣炎熱，以為吃薑太燥熱？農糧署分享介紹，所謂「冬吃蘿蔔夏吃薑」，其實夏日正因氣溫高，大家喜歡吃冰涼食物，此時吃薑，反而可祛暑。以台灣生薑型態來說，可概分為3種，嫩薑此時正是產季，生食、醃漬均可；粉薑纖維粗，爆香最適合；至於11月後生產的老薑，常做食補料理使用。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署 」發文指出，炎炎夏日，人們偏好食用冰涼的飲料或食物，在中醫觀點中，認為這樣的行為容易導致內寒，此時食用辛辣生熱的薑，因其具有溫辛性質，便有散寒祛暑的作用。

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至於台灣有哪些薑？農糧署說，市售常見的薑有3種型態，分別對應薑的不同採收成熟度，介紹說明如下：

●嫩薑：栽培時間約4個月，每年5-8月生產，辣度較低，纖維細緻，適合生食或醃製。

●粉薑：栽培時間約6個月，每年8-11月生產，辣度中等，纖維較粗，適合爆香、製作薑糖或薑茶。

●老薑：栽培10個月以上的薑，每年11月之後生產，辣度最高，汁液較少；適合做食補料理。

老薑為栽培10個月以上的薑，每年11月之後生產，不僅辣度最高，汁液也較少；農糧署說，適合做食補料理；示意圖。（圖取自freepik）

此外，營養學者洪泰雄也曾於臉書專頁發文提及，生薑的主要活性成分生薑醇（Gingerol）具有抗氧化、抗發炎及降血脂作用，另一成分薑烯酚（Shogaol）則是加熱後的轉化物，生理活性比生薑醇更強，對於血脂調節與代謝症候群有幫助。每週使用曬乾的薑磨成粉沖熱水飲用，有助降低高血脂患者的三酸甘油脂濃度達27%，也能降低壞膽固醇（LDL）濃度達 33%。

洪泰雄並提醒，胃潰瘍、胃食道逆流者不宜空腹喝薑湯，過量攝取可能導致口乾、腸胃不適或刺激性反應。另因薑有輕微抗凝作用，如正在服用抗凝血藥物（如Warfarin）者，宜先諮詢醫師是否適合。

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