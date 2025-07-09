自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

膽囊炎痛到眼冒金星 ICG螢光助攻手術少沾黏

2025/07/09 15:14

劉中祥醫師提醒，民眾若出現持續數小時的右上腹痛，特別是進食油膩食物後症狀加劇，有可能是膽囊炎，應儘快就醫檢查。（記者陳建志攝）

劉中祥醫師提醒，民眾若出現持續數小時的右上腹痛，特別是進食油膩食物後症狀加劇，有可能是膽囊炎，應儘快就醫檢查。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕53歲胡姓婦人，近來持續出現右上腹疼痛，疼痛感甚至輻射至背部，並伴隨頭暈、頭痛等症狀趕緊就醫，經安排影像檢查發現膽囊發炎並合併膽結石，確診為急性膽囊炎，因同時患有慢性疾病，且發炎情況嚴重，討論後為她安排進行自費的「螢光攝影輔助腹腔鏡膽囊切除術」，手術順利完成康復，讓她開心終於不再腹痛了。

長安醫院一般外科醫師劉中祥表示，傳統腹腔鏡膽囊切除術雖為常見術式，但急性發炎時膽囊周圍組織常有水腫與沾黏，加上膽道構造變異多樣，手術中仍有約0.3%至1.09%的總膽管損傷風險，可能導致阻塞性黃疸、肝功能衰竭，甚至需進行換肝手術，因此術中正確辨識膽道結構，是手術安全的關鍵。

劉中祥指出，為提高手術精準度，醫療團隊採用螢光攝影技術，術前施打無毒、可代謝的靛氰綠（ICG）顯影劑，藉由專用設備可即時在手術畫面中清晰辨識膽管走向。這項技術就像為外科醫師點亮一張手術地圖，即使在組織發炎或沾黏的複雜情況下，也能顯著降低誤傷風險。

統計發現，ICG螢光技術能將膽汁滲漏風險從2.02%降至0.43%，整體手術併發症發生率明顯下降。並能縮短手術時間，減少術中出血，並降低轉為開腹手術的機率，尤其在急性膽囊炎等高風險病例中效果尤為顯著。

劉中祥提醒，膽囊炎的典型症狀包括右上腹痛（可能延伸至背部或右肩膀）、噁心嘔吐、腹脹食慾不振等。民眾若出現持續數小時的右上腹痛，特別是進食油膩食物後症狀加劇，應儘快就醫檢查。膽囊切除後人體可正常生活，僅需注意飲食清淡，即可避免復發，恢復健康生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中