自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》怕衰老快補足「5大營養素」 走得穩、記得牢、活力足

2025/07/11 08:27

營養師分享，鮭魚富含Omega-3脂肪酸，有助於降低慢性發炎與腦霧風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，鮭魚富含Omega-3脂肪酸，有助於降低慢性發炎與腦霧風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，長輩們常常「吃得少、吸收差、活動低」，導致關鍵營養素流失，影響骨質、免疫與腦力。營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，銀髮族最容易忽略的5大類食物有蛋白質維生素D維生素B12Omega-3脂肪酸；可透過補充豆腐、黑芝麻醬、雞蛋、乳製品、鮭魚等食物來改善。

王證瑋分享，吃得對，才是陪伴爸媽健康老化的關鍵。這5種營養素能提供從骨骼、肌肉、心血管到腦神經的全面照顧，讓長輩活得有力、記得清楚、走得穩當。每天多用心規劃飲食，就是守護他們未來十年的健康基礎。

蛋白質 預防肌少症的第1防線

長輩因食慾差或咀嚼困難就不吃蛋白質，導致肌肉流失。建議每餐都要攝取豆腐、雞蛋、魚肉、豆漿、優格等易入口的高蛋白食物。

鈣 強化骨骼

長輩的鈣攝取量經常不足，且吸收效率易降。建議要多吃黑芝麻醬、小魚乾、深綠色蔬菜、強化鈣植物奶，必要時可補充鈣片，以預防跌倒骨折。

維生素D 協助鈣吸收

長輩曬太陽時間不足，皮膚合成力會變弱。建議可以攝取鮭魚、雞蛋、維生素D強化奶品，或每日曬太陽10分鐘、補充維生素D保健品，提升肌肉力量。

維生素B12 維持神經健康

年長者胃酸減少，使B12吸收效率降低。建議食用雞蛋、魚肉、乳製品，或補充B12營養補充品。另外，定期檢查血中B12濃度也很重要，能預防貧血。

Omega-3脂肪酸 抗發炎

長者攝取比例不足，容易影響記憶力與情緒穩定。建議每週攝取2-3次鯖魚、鮭魚，或是補充魚油、藻油等保健品，維持心血管與腦部健康，降低慢性發炎與腦霧風險。

王證瑋提醒，銀髮族每半年都要檢測1次骨密度與營養素狀態，如B12、D、鐵含量等；若有咀嚼困難、腸胃弱等問題，可使用液態飲品、優格、豆漿、軟質烹調法增加攝取率；另外，多元化飲食搭配簡單補充劑，也能幫助維持行動力與思考力。

若長輩有咀嚼困難、腸胃弱等問題，營養師建議，可攝取優格、豆漿等飲品增加攝取率；示意圖。（圖取自freepik）

若長輩有咀嚼困難、腸胃弱等問題，營養師建議，可攝取優格、豆漿等飲品增加攝取率；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中