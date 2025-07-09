健康網》不是跌倒也會痛！ 青春期常見膝蓋病找上運動型孩子

青春期孩子膝蓋前方出現疼痛或腫脹，特別是在跳躍或蹲下時加重，可能是奧斯戈德氏病的徵兆。若伴隨壓痛或局部突出點腫大，應提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕放暑假了，對於喜愛運動的孩子可以盡情跑跳在球場和運動場上，不過板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓提醒，孩子正處於骨骼快速成長的階段，過多的跑跳運動可能引發「奧斯戈德氏病」，讓膝蓋出現疼痛與腫脹，甚至影響日常活動！

陳鈺泓在「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」指出，奧斯戈德氏病是一種好發於青春期孩子的膝蓋疾病，因為孩子的骨骼生長板尚未癒合，反覆跑跳運動會讓大腿肌腱過度拉扯脛骨粗隆，導致局部發炎與疼痛，特別常見於活動量大的國中男孩。

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青春期護膝4大重點

●觀察孩子的膝蓋狀況

陳鈺泓指出，孩子膝蓋前方出現疼痛或腫脹，特別是在跳躍或蹲下時加重，可能是奧斯戈德氏病的徵兆。若伴隨壓痛或局部突出點腫大，應提高警覺。

●減少運動量，避免惡化

一旦發現膝蓋不適，應立刻減少跑跳運動，給膝蓋充分的休息時間，避免過度使用加重發炎情況。

●急性期用冰敷與止痛

膝蓋疼痛發作時，可採取冰敷減少發炎，並適量使用口服消炎止痛藥物來緩解不適。

●尋求專業治療，監控病情

若疼痛持續或出現較嚴重症狀，建議就醫檢查，確認是否需要進一步治療，特別是在X光檢查中發現游離骨時，更需謹慎處理。

陳鈺泓強調，孩子的成長路上，運動是不可或缺的一環，但也別忘記留心他們的膝蓋健康！適時休息、正確治療，才能讓孩子在運動中越玩越健康，越跳越開心！

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