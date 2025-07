健康網》過動兒吃出專注力！ 挑對食材穩住EQ

營養師薛曉晶說,國外研究指出,過動兒症狀與神經傳導物質功能異常有關,補充Omega-3等營養素;有助緩解症狀、改善注意力與情緒;情境照。(圖取自shutterstock)

〔健康頻道/綜合報導〕家有過動孩童經常令家長勞心勞力,除尋求醫療協助改善外,其實飲食也有著不可忽略的相關性。營養師薛曉晶引述多項國外研究指出,ADHD與神經傳導物質功能異常有關,而這些物質的合成與運作,需要多種營養素參與。舉例來說,「Omega-3脂肪酸」、「鋅、鎂、鐵、維生素B6」、「維生素與礦物質組合」第3大類食材;不僅有助緩解症狀,也能改善注意力與調節情緒。

含糖加工食品、零食影響專注力

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示,不少研究指出,營養素不均衡與ADHD症狀密切相關。例如:2022年發表於《Nutrients》期刊的研究認為,不健康的飲食模式,如高糖、高脂、低纖維,與ADHD症狀呈正相關,特別是含糖加工食品與零食吃得越多,注意力問題也越明顯。

飲食為何會影響行為與情緒?薛曉晶說,ADHD與神經傳導物質(若多巴胺),功能異常有關,而這些物質的合成與運作,需要多種營養素參與。包括:

•Omega-3脂肪酸(DHA/EPA):可穩定神經細胞膜、改善訊號傳導。根據《Journal of Child Psychology and Psychiatry》2023年的隨機對照研究,健康飲食中若富含深海魚類,能有效緩解ADHD的症狀。

•鋅、鎂、鐵、維生素B6:這些微量營養素參與神經傳導與腦部發展。根據《Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry》2021年刊登的臨床試驗,廣譜微量營養素的補充,有助於改善注意力與情緒調節。

•維生素與礦物質組合:不只是補一種營養素,《Journal of Child Psychology and Psychiatry》2018年的研究指出,整體補充B群、鎂、鋅、鐵等,有助情緒調節與降低攻擊行為。

研究:腸腦軸影響行為與情緒

此外,薛曉晶分享,最新研究顯示,腸道菌與大腦間的「腸腦軸」會影響行為與情緒。2022年《Nutrients》期刊的實驗指出,腸道菌的組成與活性會調節神經發炎、神經傳導物質,如多巴胺、血清素的合成,進而影響注意力、情緒與行為。因此,透過調整腸道微生物群的飲食干預,有助於改善ADHD症狀。

補對營養一日菜單這樣吃

薛曉晶推薦,ADHD孩子可試試以下一日菜單,簡單、美味又營養:

•早餐─糙米飯糰+歐姆蛋+香蕉無+糖豆漿

•午餐─香煎鮭魚+炒菠菜+紅藜香米蒟蒻飯

•晚餐─味噌湯,包含豆腐、海帶+清炒綠花椰

•點心─優格搭堅果,如核桃、杏仁+黃金奇異果。

薛曉晶強調,這些食材富含Omega-3、維生素B群、鐵、鎂與益生菌,有助孩子穩定神經系統;另也建議補充鎂、鋅、鐵、維生素B6等營養素。並提醒應強化飲食紀律、補充足量水分,避免攝取精製糖、含糖加工品、高鹽零食、人工色素等食品。

根據研究腸腦軸會影響行為與情緒,日常可攝取優格搭堅果,透過調整腸道微生物群的飲食干預,有助於改善ADHD症狀;示意圖。(圖取自freepik)

