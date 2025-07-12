健康網》過動兒吃出專注力！ 挑對食材穩住EQ

營養師薛曉晶說，國外研究指出，過動兒症狀與神經傳導物質功能異常有關，補充Omega-3等營養素；有助緩解症狀、改善注意力與情緒；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家有過動孩童經常令家長勞心勞力，除尋求醫療協助改善外，其實飲食也有著不可忽略的相關性。營養師薛曉晶引述多項國外研究指出，ADHD與神經傳導物質功能異常有關，而這些物質的合成與運作，需要多種營養素參與。舉例來說，「Omega-3脂肪酸」、「鋅、鎂、鐵、維生素B6」、「維生素與礦物質組合」第3大類食材；不僅有助緩解症狀，也能改善注意力與調節情緒。

含糖加工食品、零食影響專注力

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，不少研究指出，營養素不均衡與ADHD症狀密切相關。例如：2022年發表於《Nutrients》期刊的研究認為，不健康的飲食模式，如高糖、高脂、低纖維，與ADHD症狀呈正相關，特別是含糖加工食品與零食吃得越多，注意力問題也越明顯。

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飲食為何會影響行為與情緒？薛曉晶說，ADHD與神經傳導物質（若多巴胺），功能異常有關，而這些物質的合成與運作，需要多種營養素參與。包括：

•Omega-3脂肪酸（DHA/EPA）：可穩定神經細胞膜、改善訊號傳導。根據《Journal of Child Psychology and Psychiatry》2023年的隨機對照研究，健康飲食中若富含深海魚類，能有效緩解ADHD的症狀。

•鋅、鎂、鐵、維生素B6：這些微量營養素參與神經傳導與腦部發展。根據《Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry》2021年刊登的臨床試驗，廣譜微量營養素的補充，有助於改善注意力與情緒調節。

•維生素與礦物質組合：不只是補一種營養素，《Journal of Child Psychology and Psychiatry》2018年的研究指出，整體補充B群、鎂、鋅、鐵等，有助情緒調節與降低攻擊行為。

研究：腸腦軸影響行為與情緒

此外，薛曉晶分享，最新研究顯示，腸道菌與大腦間的「腸腦軸」會影響行為與情緒。2022年《Nutrients》期刊的實驗指出，腸道菌的組成與活性會調節神經發炎、神經傳導物質，如多巴胺、血清素的合成，進而影響注意力、情緒與行為。因此，透過調整腸道微生物群的飲食干預，有助於改善ADHD症狀。

補對營養一日菜單這樣吃

薛曉晶推薦，ADHD孩子可試試以下一日菜單，簡單、美味又營養：

•早餐─糙米飯糰+歐姆蛋+香蕉無+糖豆漿

•午餐─香煎鮭魚+炒菠菜+紅藜香米蒟蒻飯

•晚餐─味噌湯，包含豆腐、海帶+清炒綠花椰

•點心─優格搭堅果，如核桃、杏仁+黃金奇異果。

薛曉晶強調，這些食材富含Omega-3、維生素B群、鐵、鎂與益生菌，有助孩子穩定神經系統；另也建議補充鎂、鋅、鐵、維生素B6等營養素。並提醒應強化飲食紀律、補充足量水分，避免攝取精製糖、含糖加工品、高鹽零食、人工色素等食品。

根據研究腸腦軸會影響行為與情緒，日常可攝取優格搭堅果，透過調整腸道微生物群的飲食干預，有助於改善ADHD症狀；示意圖。（圖取自freepik）

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