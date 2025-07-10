健康網》性慾精神減退？熟男緩衰老更年輕5招

醫師說明，睪固酮是一種雄性激素，是維持男性生殖功能、性功能、肌肉量、骨密度及情緒穩定的重要荷爾蒙；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上醒來，GG沒有醒；感覺來了，GG又不夠硬，這些恐怕都是「睪固酮」正在悄悄偷走你的快樂！恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，男性更年期沒有像女性有明顯「停經」的變化，但根據統計，男性體內的睪固酮20-30歲達到高峰，30歲以後每年逐漸以1-2%下降，40歲以後開始有有明顯影響，以下幾點是能自我判斷是否受更年期影響：

男性更年期自我檢測

●性慾降低。

●精神（活力）減少。

●體力跟耐力下降。

●身高變矮。

●自覺生活樂趣減少。

●感到憂鬱或情緒低落。

●勃起困難或硬度不足。

●運動時體能表現變差。

●晚飯後會打瞌睡。

●工作績效不如從前。

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陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，睪固酮是一種雄性激素，是維持男性生殖功能、性功能、肌肉量、骨密度及情緒穩定的重要荷爾蒙，所以當睪固酮濃度降低時，會影響多種生理與心理問題、甚至增加慢性病風險，所以男性更年期在學術上又稱為「睪固酮低下症」。

陳鈺昕表示，像肥胖、慢性疾病（糖尿病、高血壓、高血脂）、缺乏運動、不良生活習慣（抽菸、喝酒、熬夜）、高壓環境都是加速更年期到來的因素，想要「熟男逆襲」，有多元治療方案可參考。

男性更年期治療方案

●及早進行睪固酮檢測：可藉由抽血來檢驗男性睪固酮濃度，及早發現可避免或延緩相關併發症的發生。

●睪固酮補充療法：依照每個人的狀況與症狀，提供針劑、凝膠塗抹、鼻內凝膠的方式來補充。

●新型療法雙效腸泌素：透過改善身體代謝，從血糖控制、體重管理等維持體內和荷爾蒙的平衡、保護心臟與腎臟健康。

●營養補充品攝取：可補充含有鋅、維生素D、鎂、精氨酸、Omega-3脂肪酸等有助於睪固酮生成的營養素。

●生活型態調整法：短時間與高強度運度（重訓、有氧）可以促進睪固酮分泌，另外充足睡眠、均衡飲食、戒菸戒酒都有助於穩定睪固酮濃度。

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