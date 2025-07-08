林沖過世》國人攝護腺確診 3成已擴散淋巴、骨骼

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「鑽石、鑽石、鑽石亮晶晶，好像天上摘下的星…」這首60年代，膾炙人口歌曲，由歌手林沖去世，享耆壽92歲，但他晚年健康情況不佳，又罹患攝護腺癌第3期，心臟病、糖尿病纏身。

振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰在臉書「大鵰職人的日常」上指出，近期臨床診斷上，發現好幾個晚期攝護腺癌，他說：「實在令人心驚」，也直言這過高的晚期診斷率，顯示台灣在攝護腺癌早期診斷上仍有一段路要走。

根據國健署於上月發布111年「癌症登記報告」中顯示，攝護腺癌發生率的排名於男性為第3位；死亡率的排名於男性為第6位。初次診斷為惡性腫瘤者共計9062人，占男性生殖器官個案數95.35%，國人被診斷出攝護腺癌時，有30.12%已經發生淋巴、骨骼或其他遠端轉移。

雖然，林沖10年前確診為攝護腺癌第3期後，生活劇變，據他的好友陳凱倫說：「當時發現時已擴散至淋巴」醫師也指出他的狀況無法開刀，只能接受38次電療。

亞洲大學附屬醫院對高危險群提出呼籲，養成定期健檢習慣，以下是族群需格外小心：

●家族遺傳

攝護腺癌15%與家族遺傳以及基因有關連。如果父親或兄弟罹患攝護腺癌，個人罹患攝護腺癌的機率為常人的兩倍。若父親與兄弟都罹患攝護腺癌，則增為4倍。所謂遺傳性攝護腺癌，是指家族有人於55歲前罹患攝護腺癌，則個人罹患攝護腺癌的機率增為5倍。所以家族罹患攝護腺癌的人數與年齡為最重要的決定因子。

●基因

目前有8種基因被證實與攝護腺癌有關係，尤其是HPC1。

●發炎與感染

慢性的發炎已證實與大腸癌、食道癌、胃癌、膀胱癌以及肝癌的發生有關。攝護腺癌的發展也與慢性發炎有關。目前累積的證據顯示攝護腺癌與感染有關：有性病史或攝護腺炎的男性有較高的機會得到攝護腺癌。

此外，也提到有關於「性生活頻率」，有研究顯示，男性20歲至30歲之間每週射精5次以上，較不易得攝護腺癌。高脂飲食族群會提高攝護腺癌的發生率與死亡率。

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