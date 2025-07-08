自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

林沖過世》國人攝護腺確診 3成已擴散淋巴、骨骼

2025/07/08 23:05

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「鑽石、鑽石、鑽石亮晶晶，好像天上摘下的星…」這首60年代，膾炙人口歌曲，由歌手林沖去世，享耆壽92歲，但他晚年健康情況不佳，又罹患攝護腺癌第3期，心臟病、糖尿病纏身。
振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰在臉書「大鵰職人的日常」上指出，近期臨床診斷上，發現好幾個晚期攝護腺癌，他說：「實在令人心驚」，也直言這過高的晚期診斷率，顯示台灣在攝護腺癌早期診斷上仍有一段路要走。
根據國健署於上月發布111年「癌症登記報告」中顯示，攝護腺癌發生率的排名於男性為第3位；死亡率的排名於男性為第6位。初次診斷為惡性腫瘤者共計9062人，占男性生殖器官個案數95.35%，國人被診斷出攝護腺癌時，有30.12%已經發生淋巴、骨骼或其他遠端轉移。
雖然，林沖10年前確診為攝護腺癌第3期後，生活劇變，據他的好友陳凱倫說：「當時發現時已擴散至淋巴」醫師也指出他的狀況無法開刀，只能接受38次電療。
亞洲大學附屬醫院對高危險群提出呼籲，養成定期健檢習慣，以下是族群需格外小心：
●家族遺傳
攝護腺癌15%與家族遺傳以及基因有關連。如果父親或兄弟罹患攝護腺癌，個人罹患攝護腺癌的機率為常人的兩倍。若父親與兄弟都罹患攝護腺癌，則增為4倍。所謂遺傳性攝護腺癌，是指家族有人於55歲前罹患攝護腺癌，則個人罹患攝護腺癌的機率增為5倍。所以家族罹患攝護腺癌的人數與年齡為最重要的決定因子。
●基因
目前有8種基因被證實與攝護腺癌有關係，尤其是HPC1。
●發炎與感染
慢性的發炎已證實與大腸癌、食道癌、胃癌、膀胱癌以及肝癌的發生有關。攝護腺癌的發展也與慢性發炎有關。目前累積的證據顯示攝護腺癌與感染有關：有性病史或攝護腺炎的男性有較高的機會得到攝護腺癌。
此外，也提到有關於「性生活頻率」，有研究顯示，男性20歲至30歲之間每週射精5次以上，較不易得攝護腺癌。高脂飲食族群會提高攝護腺癌的發生率與死亡率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中