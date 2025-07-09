健康網》夏日吃冰好爽？ 醫：小心間接吃出尿道炎！

朱信誠指出，吃冰並非直接導致尿道炎的元兇，但確實「有關係」；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，街頭巷尾隨處可見民眾人手一杯冰飲或一碗剉冰，享受沁涼快感。然而，吃冰所帶來的清涼，卻可能讓泌尿系統「凍未條」！民權精睿泌尿科診所院長朱信誠，在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護 泌尿科朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文提醒，雖然冰品本身並不髒，但對某些族群來說，卻可能是導致尿道炎的誘因之一。

吃冰與尿道炎「間接有關」

朱信誠指出，吃冰並非直接導致尿道炎的元凶，但確實「有關係」。冰品會導致身體血管收縮，尤其是尿道周圍的微血管循環變差，對於尿道本來就容易發炎或較為敏感的人來說，等於是迎來一場突襲。

請繼續往下閱讀...

吃冰＋便秘＝泌尿系統惡夢

更糟的是，如果吃冰卻水分攝取不足，容易導致便秘。朱信誠解釋，便秘會使大便卡在肛門附近，進而擠壓膀胱，導致排尿不順、殘尿及細菌堆積，最終引發感染與發炎。他特別點名「每天一杯珍奶、兩碗剉冰」的族群，更應警覺這樣的隱性風險。

朱信誠解釋，便秘會使大便卡在肛門附近，進而擠壓膀胱，導致排尿不順、殘尿及細菌堆積；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

冰品敏感者要自律 3招預防泌尿道不適

朱信誠也提醒，不是每個人吃冰都會出現泌尿道症狀，但若在吃完冰品後出現尿不順、灼熱、搔癢等不適，就應列入『冰品敏感族群』，並注意攝取量。「適量」是關鍵，不應貪嘴傷身。針對如何安全吃冰，他提供以下3點建議：

1. 吃冰要適量，避免一次攝取過多冰品與含糖飲料。

2. 觀察自身反應，若有不適症狀應減量或停止。

3. 多喝水並注重私密處清潔，讓尿道保持乾爽通暢。

「吃冰本身沒錯，但如果你『邊吃邊尿痛』，那真的不值得。」朱信誠最後強調，身體訊號不能忽視，「不是嘴巴吃得開，泌尿道就撐得住」，健康享受夏天，仍須適量與節制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法